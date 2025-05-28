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「小羅志祥」被收押！假塔位詐5469萬爽開豪車　自誇看透婆媽

▲刑事局會同北市特勤隊特警荷槍攻堅逮捕林宥穎。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局會同北市特勤隊特警荷槍攻堅逮捕林宥穎。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊日前接獲線報，民眾報案遭詐團以高價收購「生基位」透過話術讓被害人心動獲利後，再以合夥投資公司、節稅等手段騙光被害人積蓄、退休金、甚至誘騙被害人拿出房產抵押貸二胎，導致房子遭查封法拍，警方調查目前有19名被害人，多是退休銀髮族女性。刑事局電偵大隊會同北市中正二分局報請台北地檢署成立專案小組追查，發現詐團主嫌居然是號稱「小羅志祥」的歌手林宥穎（29歲），日前收網逮捕15名涉案犯嫌。

▲刑事局會同北市特勤隊特警荷槍攻堅逮捕林宥穎。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，發現有小羅志祥稱號的林宥穎早年曾混跡竹聯幫，出道後脫離幫派，但因在演藝圈名氣不高、收入不多，歪腦筋動到詐騙產業上，他透過管道取得曾購買靈骨塔殯葬產品的民眾，設計規畫行銷腳本，以投資生基位方式，佯稱要高價購買塔位，並讓旗下業務與這些女性被害人見面噓寒問暖，甚至租下北市復興北路高檔商辦，並承租高檔的保母車載送被害人到公司參觀。

▲▼小羅志祥林侑穎與小豬合照。（圖／翻攝IG）

▲小羅志祥林宥穎曾與小豬合照。（圖／翻攝IG）

林宥穎指揮旗下業務、取得被害人信任後便邀約投資，誆稱找好買主，等著高價收購等話術騙取退休婦女面交大筆現金，之後再以要繳稅、轉投資為由，讓被害人吐出更多資金，其中一名被害人不僅被騙光1400萬元畢生積蓄，房子還拿去貸二胎、辦理信貸淪落房子遭法拍慘況。警方調查，19名被害人中有3人房子拿去設定二胎，被害人因此被騙到無家可歸。

▲刑事局會同北市特勤隊特警荷槍攻堅逮捕林宥穎。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組蒐證齊備後，從2024年10月到2025年5月發動多波搜索拘提行動，逮捕林宥穎在內的詐團成員共15人到案，並在林男住處查扣現金172萬元、林男用贓款購置的瑪莎拉蒂豪車，並查扣張姓業務透過贓款購買的AUDI RS7跑車，還有工作手機28支。

警方清查發現19名被害人被騙總額5469萬元，訊後依涉犯加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送台北地檢署複訊，檢察官認為林嫌共5名集團成員惡性重大，聲押獲准。

林嫌到案坦承策畫生基位詐騙，並向警方誇耀他對社會「看很透」，知道這些婆媽都想要賺更多，看準民眾投資賺錢失慮的心態，編寫話術腳本及教戰守則，也因林男自白凸顯其惡性重大，遭法院裁定收押。

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