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南投翁騎機車逆上國道6號　狂飆8公里遭警攔下…原因曝光

記者高堂堯／南投報導

高齡80的林姓老翁於10日傍晚突然騎機車上國道6號，在內線超車道逆向狂飆，驚呆大批用路人，直呼：「勇喔！」警方獲報後趕抵現場將林翁攔下時，發現他疑似有失智情形，一路起碼狂飆8公里，所幸未釀成車禍傷亡，立刻將人車平安帶下國道，化解一場虛驚。

▲高齡80的林姓老翁疑似失智，逆向騎上國道6號最少狂飆8公里後才被警方攔下。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲高齡80的林姓老翁疑似失智，逆向騎上國道6號最少狂飆8公里後才被警方攔下。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

國道警察第七大隊指出，案發於昨天傍晚5時許，有駕駛人於國道6號東向25公里處，發現1輛普通重型機車誤上國道、逆向行駛於內側車道，隨即通報警方，警方接獲報案後立即調派巡邏警力前往處理，並於東向17.2公里處將人車攔下。

▲▼有駕駛行駛國道6號時，看到機車逆向行駛在內車道，警方獲報後隨即趕往攔下。（圖／民眾提供）

▲▼有駕駛行駛國道6號時，看到機車逆向行駛在內車道，警方獲報後隨即趕往攔下。（圖／民眾提供）

▲高齡80的林姓老翁疑似失智，逆向騎上國道6號最少狂飆8公里後才被警方攔下。（圖／記者高堂堯翻攝）

從曝光的行車紀錄器影片可見，車輛駕駛行駛在國道6號靠近國姓1號隧道時，突然有一輛機車逆向緊貼內車道迎面駛來，讓行駛在內車道的白色轎車嚇了一跳，行車路線往外側偏移，深怕撞到機車騎士，也忍不住驚呼：「哇靠！勇喔！還逆向？」

▲高齡80的林姓老翁疑似失智，逆向騎上國道6號最少狂飆8公里後才被警方攔下。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示，經查林男有疑似失智情形，也無法確定自己是從愛蘭交流道（里程29公里）或北山交流道（里程25公里）上來，推算最少騎了8公里、最多更達12公里，最後順利將人、車安全排除帶離國道，無造成人員受傷或交通事故，事發經過及原因仍待進一步調查釐清。

國道警察第七大隊呼籲用路人，騎士若不慎誤上國道，應盡速找安全處所停放、開啟方向燈警示後方車輛注意，並撥打「1968專線」或利用「1968 App」的「警政報案」，通知高公局交控中心或國道公路警察局協助引導安全離開國道；普通重型機車不得行駛或進入於高速公路，違者將依《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，處3000元至6000元罰鍰。

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