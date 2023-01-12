轎車突右偏撞電桿　越籍駕駛喪命3同鄉1落跑！肇事影片曝光

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍梅姓男子昨（11）日深夜駕車搭載3名同為越南籍男子返回住處，行經平鎮區中興路某工地前突然失控撞上電線桿，再衝入破工地圍籬，因轎車嚴重受損，車內4人受困，警方與消防人員趕抵時將受困者救出送醫，其中梅姓男子傷重不治，另2人則僅受皮肉傷，還有1人自行脫困逃離現場，肇事原因正調查釐清，至於逃逸越籍男子警方也正協尋中。

▲梅姓越南籍男子11日深夜11時許駕車搭載3名同鄉，行經平鎮區中興路失控自撞電桿後再撞進附近工地，圖為監視器拍下失控畫面瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲警消搶救受困者。

平鎮警方指出，昨晚11時47分許，34歲的越南籍梅姓男子駕車搭載3名同鄉返回住處，行經中興路110號附近某工地前時，轎車突然向右方急轉撞上路旁電線桿後再衝破工地圍籬，轎車車頭嚴重受損，車內包括駕駛梅姓男子、31歲阮姓男子與30歲黎姓男子與1名姓名不詳越籍男子都受困車內。

桃園市消防局第四大隊山峰分隊派出17名警消人、4輛救護車與3輛消防車前往救援。其中1人在警消抵達前已脫困逃離現場，消防人員將3名受困者救出，其中梅姓駕駛送醫急救後仍宣告不治，另阮姓與黎姓男子則僅受擦挫傷，送醫治療後並無大礙。

平鎮警方為梅姓男子抽血檢測，沒有酒精反應，警方調閱現場監視畫面發現，轎車行經案發地點時突然失控自撞電桿肇事，至於肇事原因正調查釐清，逃離現場越籍男子，警方也正協尋中。