網美「鑲金嘴」口愛1秒1800元　收22萬後打槍富少被暴打濺血

▲網美吧唧小貓。（圖／翻攝自小紅書、微博）



記者崔子柔／綜合報導

大陸網美「吧唧小貓」在倫敦生活，她近日被在當地留學的富少爆料，吧唧小貓開價1秒50英鎊（約台幣1848元）幫忙口交，最後花了2分鐘共6000英鎊（約台幣22萬元）。吧唧小貓則出面駁斥此事，還說自己因為不答應交往慘遭富少施暴。

富少指出，他從留學的群組認識吧唧小貓後，2人開始曖昧，直到去年11/30第一次發生關係，當天吧唧小貓留宿在他家，還提出可用1秒50英鎊的價格替他口交，最後花了2分鐘共6千英鎊，但富少只先付了2千英鎊。

▲吧唧小貓和富少的對話。（圖／翻攝自小紅書、微博）



富少指控，吧唧小貓不斷跟他索要名牌包等昂貴禮物，飲食等生活支出也都是他包辦，結果最後卻拒絕交往，讓他氣得罵吧唧小貓是「撈女」（指以鮑換包的女人），也因此在酒後對她動手。

吧唧小貓10日則在小紅書發文澄清，她承認在被追求的過程中有收富少的錢，釣著對方是自己的錯，但前後花費就是3.3萬人民幣（約台幣15萬元）和6千英鎊。

▲吧唧小貓被打。（圖／翻攝自小紅書、微博）



吧唧小貓表示，富少說的口交事件與事實不符，當天她已經喝醉了，對方卻要求她口交，她因為不想做才說「1秒50英鎊」，後續的事她已經記不得，隔天醒來才知道有發生關係。

吧唧小貓說，富少花費的6千英鎊，其實是2千多英鎊的聖誕禮物，和2次見面分別給的2千英鎊和1千英鎊，她無奈表示，她受到暴力對待後，警察把富少銬回警局，最後富少被迫回國，才開始造謠抹黑她，「根本沒有人在願意認真聽我解釋」。

▼吧唧小貓目前還待在英國。（圖／翻攝自小紅書、微博）

