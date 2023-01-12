快刪！8款APP遭「惡意軟體冒充」　小心年終被盜光

▲駭客簡單的幾個動作配合惡意軟體的效果，即可輕鬆竊取你的個人資訊。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者閔文昱／綜合報導

許多手機用戶都會擔心手機安全問題，資安公司ThreaFabric近期一份研究報告指出，一款名為「SpyNote（又稱SpyMax）」的惡意軟體現身於Google Store中，目前已有8款APP遭到冒充，下載安裝後，就會直接入侵手機並且竊取用戶資料，進而詐取金錢，民眾不妨留意一下，目前手機內是否仍有安裝這些應用程式。

根據荷蘭移動安全公司ThreatFabric調查報告顯示，Google Play 商店有8款APP遭到新型的病毒軟體SpyNote冒充，其中潛藏木馬程式，並利用動態DNS (DDNS) 的方式發動攻擊，不僅能靜悄悄得偷記錄下使用者的通話和語音訊息，甚至還可以攔截簡訊、竊取二階段登入驗證碼，手機內資訊、活動情形等。

ThreatFabric提醒， SpyNote的新型變體SpyNote.C與過去的SpyNote.A和SpyNote.B不同的是，SpyNote.C是第一個公開針對銀行APP的惡意軟體，不僅能冒充匯豐銀行（HSBC）、德意志銀行（Deutsche Bank）、科塔克馬辛德拉銀行 （Kotak Mahindra Bank）等眾多金融機構，就連WhatsApp、Facebook等知名APP都可能被冒用。

8款遭SpyNote惡意冒充的App分別是：

˙Bank of America Confirmation

˙BurlaNubank

˙Conversations_

˙Current Activity

˙Deutsche Bank Mobile

˙HSBC UK Mobile Banking

˙Kotak Bank

˙Virtual SimCard