【廣編】幸福城堡產後護理之家首創業界唯一的科技產康課程　專業客製化月子餐雙強服務

▲幸福城堡成立8年多來，獲得許多媽媽們認同。



圖、文／幸福城堡提供

「幸福城堡」在照護媽媽與寶寶做到全方位服務，為了提升對媽咪們的產後服務品質，首創業界唯一的科技產康課程。對於寶寶的照顧強調感官的激發與潛能開發。

館內的服務包含基本的衛教、育兒照護技巧；媽咪身心照護，採用一對一的護理專業指導跟諮詢。除了嬰兒室護理人員每小時固定巡視、記錄寶寶情況外，資深護理師也關注媽媽身心狀態，從檢查傷口、換藥、胸部按摩、到情緒安撫，全天候照護媽媽以及專業管理，讓爸爸上班時也能感到安心。加上科技產康課程的貼心服務，讓所有入住的媽咪都能得到最充分的休息和身體的修護。

坐月子的調理首重為飲食，幸福城堡在餐點部分，特聘五星級飯店主廚，規劃中、西式養生料理，讓媽咪們全方面營養攝取。

幸福城堡成立8年多來，獲得許多媽媽們認同，「服務好、價格實在」的好口碑，讓許多二胎媽咪回娘家又選擇了幸福城堡，更打造一個屬於大寶的遊戲區，帶著大寶也能有屬於自己優閒的時光。

幸福城堡產後護理之家

電話：03-3223139

地址：桃園市蘆竹區南崁路265號4樓

官網：https://www.babymomlovetaiwan.com/