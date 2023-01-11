　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】幸福城堡產後護理之家首創業界唯一的科技產康課程　專業客製化月子餐雙強服務

▲▼ 產後護理之家,幸福城堡。（圖／幸福城堡提供）

▲幸福城堡成立8年多來，獲得許多媽媽們認同。

圖、文／幸福城堡提供

「幸福城堡」在照護媽媽與寶寶做到全方位服務，為了提升對媽咪們的產後服務品質，首創業界唯一的科技產康課程。對於寶寶的照顧強調感官的激發與潛能開發。

館內的服務包含基本的衛教、育兒照護技巧；媽咪身心照護，採用一對一的護理專業指導跟諮詢。除了嬰兒室護理人員每小時固定巡視、記錄寶寶情況外，資深護理師也關注媽媽身心狀態，從檢查傷口、換藥、胸部按摩、到情緒安撫，全天候照護媽媽以及專業管理，讓爸爸上班時也能感到安心。加上科技產康課程的貼心服務，讓所有入住的媽咪都能得到最充分的休息和身體的修護。

坐月子的調理首重為飲食，幸福城堡在餐點部分，特聘五星級飯店主廚，規劃中、西式養生料理，讓媽咪們全方面營養攝取。

幸福城堡成立8年多來，獲得許多媽媽們認同，「服務好、價格實在」的好口碑，讓許多二胎媽咪回娘家又選擇了幸福城堡，更打造一個屬於大寶的遊戲區，帶著大寶也能有屬於自己優閒的時光。

幸福城堡產後護理之家

電話：03-3223139
地址：桃園市蘆竹區南崁路265號4樓
官網：https://www.babymomlovetaiwan.com/

ET快訊
快訊／陸大反擊！　對日、韓入境限制再加碼
快訊／溫泉會館驚見員工屍體！　頭部受創亡
美女空姐考進台電　爬10公尺高電桿搶冠軍
快訊／E奶網紅驚傳猝逝　得年25歲
捲林智堅論文抄襲案　余正煌二姊過世...訃聞不敢掛名
論文案開庭　林智堅稱自己是受害者！余正煌律師怒批荒謬
和林智堅道歉？　王世堅怒吼：Never！Over my de

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

擺脫安眠藥！「這物」連NASA也認證能解決失眠問題

【廣編】幸福城堡產後護理之家首創業界唯一的科技產康課程　專業客製化月子餐雙強服務

有整隻雞腿！超商開賣「台酒花雕雞湯麵」　加碼吃威士忌巧克力塔

過年換冰箱、冷氣享家電補助現省5000元　東森再加碼最高回饋10%樂透金

鐵粉要搶吃！麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」回來了　只賣2個月

【廣編】Sealy席伊麗睡眠過好年！澳洲月指定床墊「滿萬送千」再送B＆O頂級藍芽喇叭

口味任選！　2大超商「哈根達斯買2送1、買3送2」限時28天搶

爽吃霸氣蹄膀飯！超商最新「6款新春料理」　飯糰咬下爆嫩叉燒肉

兔年安太歲不必到天后宮、鎮瀾宮人擠人　線上直接點好3大人氣平安燈

漢堡王雞塊買1送1！　Uber Eats「1月激省優惠碼」懶人包

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

擺脫安眠藥！「這物」連NASA也認證能解決失眠問題

【廣編】幸福城堡產後護理之家首創業界唯一的科技產康課程　專業客製化月子餐雙強服務

有整隻雞腿！超商開賣「台酒花雕雞湯麵」　加碼吃威士忌巧克力塔

過年換冰箱、冷氣享家電補助現省5000元　東森再加碼最高回饋10%樂透金

鐵粉要搶吃！麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」回來了　只賣2個月

【廣編】Sealy席伊麗睡眠過好年！澳洲月指定床墊「滿萬送千」再送B＆O頂級藍芽喇叭

口味任選！　2大超商「哈根達斯買2送1、買3送2」限時28天搶

爽吃霸氣蹄膀飯！超商最新「6款新春料理」　飯糰咬下爆嫩叉燒肉

兔年安太歲不必到天后宮、鎮瀾宮人擠人　線上直接點好3大人氣平安燈

漢堡王雞塊買1送1！　Uber Eats「1月激省優惠碼」懶人包

50人群組嗨喊「好大好想埋」！她私密照慘遭外流　渣男狠嗆：告啊

主委謝曉星性騷女下屬遭拔官　原能會：通盤檢討、健全申訴管道

酒駕累犯欠國庫25萬賴帳　不怕坐牢...一聽查封土地立馬繳清

沖繩最神祕餐廳！找不到入口彷彿置身叢林　限定「古代米飯」必吃

不給米契爾留情面！　克拉克森末節「開無雙」氣走騎士

躺平太久，天賦會被收走！克服擺爛氛圍的4個自救指南

特斯拉辣妹「撿屍」舌弄男車主影片曝！熱情邀戰：你必須跟我乾

新北安康高中傳捷報！　參加泰國機器人國際賽奪雙亞軍

本土確診大降逾2成！莊人祥分析1原因打亂研判　陸入境陽性率趨勢曝

緊急！金馬影人陳炫劭受困約旦　被關9小時「手機沒收」上廁所也被盯

岔路口女騎士不禮讓行人　男怒踹車頭「怒飆三字經」

消費熱門新聞

全聯福袋行李箱「跟周子瑜同款」

Uber Eats「1月激省優惠碼」懶人包

麥當勞「BT21餐具組」緊急喊卡停賣

iPhone 14 256GB殺到1折價　只賣3140元

過年必吃「麥當勞招財薯來堡」回歸

麥當勞限時21天「3大品項買1送1」

有整隻雞腿！超商開賣台酒花雕雞湯麵

4大超商補班咖啡優惠懶人包

氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘

賣場驚見日本巨大純米瓶

超商最新「柑橘風味拿鐵」送橘子杯塞

台北跨年「心聲花火」限時開放

麥當勞早餐蕈菇滿福系列限時回歸

2大超商推哈根達斯買2送1、買3送2

更多熱門

相關新聞

產後護理之家7新生兒發燒沒通報　衛生局開鍘

產後護理之家7新生兒發燒沒通報　衛生局開鍘

高雄市一家區域醫院附設的產後護理之家，傳出一周內有7名新生兒陸續發燒，但院方卻未通報。衛生局證實此事，將依傳染病防治法開罰，可處新台幣1萬至6萬元罰款。

怨工時長竟拿28天男嬰出氣　狠毒護師重判13年

怨工時長竟拿28天男嬰出氣　狠毒護師重判13年

拎雞倒吊5天嫩嬰　畫面曝光爸媽崩潰

拎雞倒吊5天嫩嬰　畫面曝光爸媽崩潰

住產後護理之家9天嬰兒屁股爛　新手媽崩潰退住

住產後護理之家9天嬰兒屁股爛　新手媽崩潰退住

桃園首家公立產後護理之家　「心玥」開幕

桃園首家公立產後護理之家　「心玥」開幕

關鍵字：

產後護理之家幸福城堡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

《全明星4》殺青爆隊內戀！

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面