高中老師自己訂「謝師宴餐廳」！學生每人要出1200　家長嚇傻

▲高中老師自己訂謝師宴，家長聽了超傻眼，「怎麼會是老師自己訂餐廳、自己決定菜色」。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

許多學生畢業前夕會舉辦謝師宴，感謝老師們多年的教導與照顧。有一名女網友抱怨，她的女兒高三即將畢業，近日突然收到同學通知，說老師已經訂好了謝師宴餐廳，經過統計一個人要付1200元，讓她非常傻眼「謝師宴怎麼會由老師處理」，也質疑「一定要辦在高級餐廳嗎？」

原PO在爆料公社表示，她的女兒就讀高三即將畢業，近日突然收到同學傳訊息通知，說老師已經自己訂好了謝師宴餐廳，經過班長統計一個人要付1200元，「女兒跟我說的時候，我都嚇傻了，一直以為謝師宴是學生為了感謝老師的照顧，所以才宴請老師的，怎麼會是老師自己訂餐廳、自己決定菜色。」

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女兒的老師解釋，考量到全班同學都會吃，所以餐廳不要訂太差，飲料部分由她請客，至於為什麼是她幫忙訂餐廳，原因是同學都在準備學測，避免造成同學麻煩，所以才由她來訂餐廳。

原PO聽了老師的說法後，仍無法理解，直呼「我怎麼想都不對，如果不計較金額，餐廳位置也離學校一大段距離，對沒交通工具的學生，不是很困擾嗎」、「請問謝師宴一定要辦在高級餐廳嗎？」

▲網友回應。（圖／翻攝自爆料公社App）

其他網友看了貼文後紛紛表示，「好離譜，真的要辦，也該過年後讓學生自己辦」、「家長們應該打電話去學校問問」、「反正要畢業了，以後也犯不著見面，就不必付費參加」、「就都不要參加，讓老師自己出錢」。