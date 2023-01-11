100元看「魔獸」掀熱潮！　新一年霍華德魅力還能燒多久？



▲魔獸霍華德來台首秀不僅博得滿堂彩，線上及電視轉播觀看人數也寫下驚人紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

社群中心／林懿捷報導



身為台灣職籃史上最大咖洋將，已預約NBA名人堂的霍華德，來台首秀就繳出38分、25籃板和9助攻「準大三元」的可怕數據，率隊在落後21分的情況下，急起直追逆轉獲勝，用統治級表現，告訴國內外的球迷與媒體，儘管本季未獲NBA青睞，但「魔獸」身體素質依然了得、威力驚人！

化身「吸票機」引爆門票搶購潮

不只抵台吸引許多粉絲熱情接機，魔獸也在加盟記者會上展現親和力，大吃大腸麵線、肉圓與珍珠奶茶等台灣小吃，超級接地氣，還親自選了中文譯名，說出經典的「霍華德like」口號，令人感受到他明星魅力！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲霍華德場內外的一舉一動都很吸睛。（圖／記者湯興漢攝）

巨星魅力四射的霍華德，帶動了T1熱度，所屬的雲豹主客場門票熱銷，尤其最便宜「花100元就能看魔獸」令人瘋狂，林口體育館首戰1萬5千張門票瞬間秒殺，最高同時有超過30萬人線上觀看，電視轉播更有超過75萬人口收看，寫下台籃新紀錄，2023年賽季的門票也相當搶手。

就算沒比賽也話題不斷

而他不只提高聯盟的曝光，場下直播逛夜市、吃火鍋、出席時尚活動、與名媛聚餐等場外花絮，製造話題功夫一流，不愧是鎂光燈殺手！





▲「魔獸」受邀參加GQ 《Men of The Year》，獻出來台時尚首秀。（圖／桃園雲豹提供）

超級寵粉的魔獸，不只在逛夜市親民與民眾互動，吃雞屁股的逗趣影片也造成瘋傳，還發起了粉絲留言吃火鍋活動，選中兩位幸運球迷共進晚餐，再度圈粉無數。



▲霍華德兌現承諾，和球迷共進火鍋，寵粉無極限。（圖／桃園雲豹提供）



力挺台籃 魔獸也是暖心獸

霍華德在台籃的表現很受美媒與名人關注，傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）就曾在直播狂酸，認為「魔獸」是因為在「假日健身房等級聯賽」打球、台灣球員只有5呎8吋(約173公分)才能刷出超狂數據，霍華德則透過直播回應歐尼爾，要他放下仇恨，或是實際來台打球，就不會再這樣說。

高情商的「魔獸」霸氣回應歐尼爾的嘲諷，「俠客」也隨之公開道歉，兩大中鋒的隔空交火順利平息。此外，霍華德還現身輔大力挺UBA，激勵學生們勇於挑戰，還在生日12月8日那一天，前進校園做公益，種種力挺台灣籃球的舉動，令人大為讚賞。



▲魔獸合體館長 ，「最萌身高差」 笑翻眾人。（圖／桃園雲豹提供）

休兵引發一連串公關危機

成為流量密碼的霍華德，總是以敬業又親切的面目示人，卻在來台的一個月後，在主場無預警休兵，讓想一睹魔獸英姿的球迷大為不滿，敗興而歸，使雲豹陷入一場「公關危機」，球團拿出補償方案，盼能止血，請民眾繼續進場支持。

從2022年11月登台的「魔獸」霍華德，從場上到場下一舉一動都是全民焦點，台灣球迷看見了NBA等級的巨星，而且魅力還延伸到籃球場外，更受邀參加桃園跨年晚會，大展親和力，但同時也因「休兵事件」出現不少爭議，雲豹戰績不佳也被放大檢視，「魔獸熱潮」究竟還能燃燒多少，值得後續觀察，期待「魔獸」的能量繼續推動台籃發展。

▼期待霍華德在2023年，持續為台灣體壇帶來正能量。（圖／記者李毓康攝）