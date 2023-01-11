　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

100元看「魔獸」掀熱潮！　新一年霍華德魅力還能燒多久？

▲▼桃園雲豹當家中峰魔壽霍華德。（圖／記者湯興漢攝）
▲魔獸霍華德來台首秀不僅博得滿堂彩，線上及電視轉播觀看人數也寫下驚人紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

社群中心／林懿捷報導

身為台灣職籃史上最大咖洋將，已預約NBA名人堂的霍華德，來台首秀就繳出38分、25籃板和9助攻「準大三元」的可怕數據，率隊在落後21分的情況下，急起直追逆轉獲勝，用統治級表現，告訴國內外的球迷與媒體，儘管本季未獲NBA青睞，但「魔獸」身體素質依然了得、威力驚人！

化身「吸票機」引爆門票搶購潮

不只抵台吸引許多粉絲熱情接機，魔獸也在加盟記者會上展現親和力，大吃大腸麵線、肉圓與珍珠奶茶等台灣小吃，超級接地氣，還親自選了中文譯名，說出經典的「霍華德like」口號，令人感受到他明星魅力！

▲▼「魔獸」霍華德加盟桃園雲豹記者會。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲霍華德場內外的一舉一動都很吸睛。（圖／記者湯興漢攝）

巨星魅力四射的霍華德，帶動了T1熱度，所屬的雲豹主客場門票熱銷，尤其最便宜「花100元就能看魔獸」令人瘋狂，林口體育館首戰1萬5千張門票瞬間秒殺，最高同時有超過30萬人線上觀看，電視轉播更有超過75萬人口收看，寫下台籃新紀錄，2023年賽季的門票也相當搶手。

就算沒比賽也話題不斷

而他不只提高聯盟的曝光，場下直播逛夜市、吃火鍋、出席時尚活動、與名媛聚餐等場外花絮，製造話題功夫一流，不愧是鎂光燈殺手！
 

▲▼「魔獸」霍華德（Dwight Howard）。（圖／桃園雲豹提供）
▲「魔獸」受邀參加GQ 《Men of The Year》，獻出來台時尚首秀。（圖／桃園雲豹提供）

超級寵粉的魔獸，不只在逛夜市親民與民眾互動，吃雞屁股的逗趣影片也造成瘋傳，還發起了粉絲留言吃火鍋活動，選中兩位幸運球迷共進晚餐，再度圈粉無數。

▲▼魔獸霍華德與兩位幸運球迷一起吃火鍋。（圖／桃園雲豹提供）
▲霍華德兌現承諾，和球迷共進火鍋，寵粉無極限。（圖／桃園雲豹提供）


力挺台籃 魔獸也是暖心獸

霍華德在台籃的表現很受美媒與名人關注，傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）就曾在直播狂酸，認為「魔獸」是因為在「假日健身房等級聯賽」打球、台灣球員只有5呎8吋(約173公分)才能刷出超狂數據，霍華德則透過直播回應歐尼爾，要他放下仇恨，或是實際來台打球，就不會再這樣說。

高情商的「魔獸」霸氣回應歐尼爾的嘲諷，「俠客」也隨之公開道歉，兩大中鋒的隔空交火順利平息。此外，霍華德還現身輔大力挺UBA，激勵學生們勇於挑戰，還在生日12月8日那一天，前進校園做公益，種種力挺台灣籃球的舉動，令人大為讚賞。

▲▼ 魔獸,霍華德,館長 。（圖／桃園雲豹提供）
▲魔獸合體館長 ，「最萌身高差」 笑翻眾人。（圖／桃園雲豹提供）

休兵引發一連串公關危機

成為流量密碼的霍華德，總是以敬業又親切的面目示人，卻在來台的一個月後，在主場無預警休兵，讓想一睹魔獸英姿的球迷大為不滿，敗興而歸，使雲豹陷入一場「公關危機」，球團拿出補償方案，盼能止血，請民眾繼續進場支持。

從2022年11月登台的「魔獸」霍華德，從場上到場下一舉一動都是全民焦點，台灣球迷看見了NBA等級的巨星，而且魅力還延伸到籃球場外，更受邀參加桃園跨年晚會，大展親和力，但同時也因「休兵事件」出現不少爭議，雲豹戰績不佳也被放大檢視，「魔獸熱潮」究竟還能燃燒多少，值得後續觀察，期待「魔獸」的能量繼續推動台籃發展。

▼期待霍華德在2023年，持續為台灣體壇帶來正能量。（圖／記者李毓康攝）

▲▼T1職籃桃園雲豹魔獸霍華德整場枯坐板凳未上場。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
Selina見男友爸媽了！親吐婚事進度
辣模稱「熱吻圤智雨」是被設局！女網紅曝內情
快訊／順成蛋糕漲價了！漲幅曝光
幕後／箭在弦上！　新內閣人選搶先看
台中三井LaLaport 1／17試營運！首波40間店來了
全台迎雨！周末變天暴跌13度
橘貓「1年滅15隻老鼠」社區貼感謝狀　萬人笑：好貓好事代表

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天選之人！台中男血鉀過高0心跳　「葉克膜戰車」4個月內兩度救回

高中就輟學！老同學「做1行」日薪破萬　學長點頭：一堆賺更多

高雄學生求職最愛前五名曝光！第一名是這工作　銀行櫃姐排第四

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

好天氣剩2天！周末變天「1天暴跌13度」　先濕後凍全台迎雨

100元看「魔獸」掀熱潮！　新一年霍華德魅力還能燒多久？

50人群組嗨喊「好大好想埋」！她私密照慘遭外流　渣男狠嗆：告啊

新北安康高中傳捷報！　參加泰國機器人國際賽奪雙亞軍

本土確診大降逾2成！莊人祥分析1原因打亂研判　陸入境陽性率趨勢曝

麗寶賽車主題飯店推春節5折快閃優惠　樂園門票12歲以下99元

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

天選之人！台中男血鉀過高0心跳　「葉克膜戰車」4個月內兩度救回

高中就輟學！老同學「做1行」日薪破萬　學長點頭：一堆賺更多

高雄學生求職最愛前五名曝光！第一名是這工作　銀行櫃姐排第四

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

好天氣剩2天！周末變天「1天暴跌13度」　先濕後凍全台迎雨

100元看「魔獸」掀熱潮！　新一年霍華德魅力還能燒多久？

50人群組嗨喊「好大好想埋」！她私密照慘遭外流　渣男狠嗆：告啊

新北安康高中傳捷報！　參加泰國機器人國際賽奪雙亞軍

本土確診大降逾2成！莊人祥分析1原因打亂研判　陸入境陽性率趨勢曝

麗寶賽車主題飯店推春節5折快閃優惠　樂園門票12歲以下99元

張若凡目睹同學疑遭附身！　突瞪大雙眼「四肢扭曲昏厥」嚇瘋了　

許效舜「雙膝開刀」仍挑戰自我！　威廉吐槽他愛哭：節目快變名稱

曾在一起4年…辣模稱「被設局逼交往」　圤智雨秀出相愛證據

天選之人！台中男血鉀過高0心跳　「葉克膜戰車」4個月內兩度救回

真的能玩！全台唯一「卡娜赫拉樂園」在高雄　8大遊樂設施超夢幻

高中就輟學！老同學「做1行」日薪破萬　學長點頭：一堆賺更多

慶祝28屆消防節　台東表揚29名消防及義消楷模

林靖凱練游擊很適合　玉木朋孝提醒：不要滿足現況

中央不卡了！大巨蛋審查過關　民眾黨團籲蔣萬安「好好承擔責任」

高雄學生求職最愛前五名曝光！第一名是這工作　銀行櫃姐排第四

韓啦啦隊妹好身材狂彈　 台灣鄉民開酸：已超塑

生活熱門新聞

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

「娶台北女CP值超低」　人夫結婚1年狂怨

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

他破解50嵐「吃錢Bug」　店員笑擊落！

好市多會員「收到CUBE卡」！不理它恐噴1800元

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

迪化街布商10家倒7家　他卻逆風發13個月年終

派克雞排漲到一片95　業者回應了

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面