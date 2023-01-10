新莊男走路突倒地無心跳　警消5人接力CPR+骨針強心藥救回

▲救護人員對無心跳的林男施打骨針強心藥 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子走在路上時，突然腿軟暈倒在地，目擊民眾見狀立即報警，3名消防救護人員及2名員警趕抵，發現他無呼吸無脈搏，呈現心肺功能停止狀態，立即輪流對他實施CPR，並施打骨針及強心藥物，幸好在警消5人通力合作下恢復呼吸心跳，經送醫後目前在加護病房治療中。

據了解，52歲林姓男子5日晚間9時許，徒步走在新莊區明志路上，突然腿軟暈倒在地，路過民眾見狀立即報警，轄區丹鳳派出所林書諱、簡玉欣、消防救護人員王南翔，曹君嘉，張運輔等3人也迅速到場救援，發現林男無呼吸無脈搏，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

▼骨針施打示意圖 。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於當天溫度很低，林男穿著厚重衣物，加上天黑昏暗，根本無法找到他的血管，高級救護技術員曹君嘉進行骨針施打，並經由骨針給予強心藥物，2名員警及3名救護人員開始接力輪流實施CPR，經搶救林男順利恢復呼吸心跳，經送醫救回一命，目前在加護病房治療中。

消防局表示，本起案件中運用了新配發的「電動骨針」，成功在初期就給予急救藥物，此外「警察人員納入OHCA急救反應者」的訓練在本起案件中也凸顯成效，新北市在警察及消防人員所共同建立的安全防護網之下，成為一個更加安居的城市。

▼警消5人聯手CPR救回林男 。（圖／記者陳以昇翻攝）