快訊／大白肺台商病毒定序出爐「確認感染BA.5」　為目前主流變異株

▲台商返台確診，照X光出現嚴重肺炎的「大白肺」。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

記者洪巧藍／台北報導

北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰6日在臉書分享「從中國回來的台商，大白肺（嚴重肺炎）了」，個案檢體送指揮中心，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（10）日公布定序結果，感染OmicronBA.5，與目前主流病毒相同。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

蘇一峰6日在臉書發文表示，一名60歲台商返台3天後感覺不適，快篩驗出陽性，卻未第一時間通報，拖了整整4、5天未好轉，才來求診拿藥吃，結果X光照片顯示，已呈現嚴重肺炎的「大白肺」，現在給抗病毒藥物也擋不住進展，已經插管病危。

蘇一峰說，現在有點搞不清楚病人是在哪裡感染、確診的「如果沒有趕回來，留在中國應該是死路一條，現在努力拼看看能不能救他的命！」也疾呼應該檢驗病毒株。

疾管署7日收到相關檢體，Ct值低於26就會進行病毒基因定序，莊人祥今日說，今早才收到病毒基因定序結果，最後檢出為BA.5，和目前國內主流病毒株相同。

莊人祥分析，目前Omicron流行，不論是哪一種變異型，即便輕症較多，仍然會有重症個案，像這名個案未立即就醫，可能因此變成重症。

▼完整X光照片。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）