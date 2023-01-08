王世堅嗆林智堅「不懂就閉嘴」！鄉民起底他建商背景：超有說服力

▲王世堅嗆林智堅「不懂就閉嘴」，隨後身分被網友起底。（資料照／記者陳家祥攝）



記者柯振中／綜合報導

新竹市立棒球場爭議連日延燒，前市長林智堅要求現任市長高虹安，別用球場議題轉移個人涉貪爭議，卻遭同黨議員王世堅嗆聲「不懂就閉嘴」。事後，也有人起底王世堅的身分，直言「出來講這題還蠻有說服力」。

林智堅日前在臉書上喊話，高虹安應誠實面對個人涉貪的司法案件，不要將新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。對此，王世堅則在節目《庶民大頭家》痛批，「林智堅在講什麼，你要閉嘴、你不懂就安靜」，按照比例原則來看，高虹安的助理費案充其量就是60萬元的差額，新竹棒球場則牽涉高達12億元。

▼王世堅要林智堅「不懂就安靜」。（資料照／記者陳凱力翻攝）



王世堅提到，當初招標時就該審查資格，先開資格標，再來才是價格標，怎麼可以沒有審查資格，例如天母棒球場，花了8,000萬元做得很好，能夠當成全台的典範。

王世堅指出，新竹棒球場這件事，務必追查到底，目前已經支付了11億7,000萬元，只剩下3,000萬元的尾款，絕對要將當初蓋章的人一一揪出來，這群人等於是共犯結構、國賊。

貼文引起了廣泛討論，不少PTT網友起底王世堅的背景，才知道他曾擔任「日成營造」的董事長。因此，也有許多人出言力挺，「堅哥是建商出身，出來講這題還蠻有說服力」、「堅哥民間身分就建商老闆啊」、「世堅真男人」、「民進黨裡面，我唯一服的就是王世堅」、「真的有在監督的堅哥！」