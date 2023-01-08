貨車撞飛送葬隊伍17死！「滿地屍體」現場慘況曝　他親見愛妻慘死

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記者鄭思楠／綜合報導​

江西南昌縣今日（8日）凌晨發生重大死亡交通事故，至少17人死亡，22人受傷。出事後，南昌縣交警提醒，當地正迎來大霧天氣，能見度低，司機需減速慢行、謹慎駕駛。陸媒報導指，多名當地居民描述稱，事發時有霧，貨車撞上送葬隊伍，導致悲劇發生。

據網上曝光影片顯示，事故現場滿地死者和碎片，相當驚悚。

▲江西車禍17死22傷。（圖／翻攝自影片）

據《極目新聞》報導，傷者龔先生表示，事發時他和妻子還有其他60多名為其大伯出殯的親友正在S517連接線桃嶺村路段路邊行走，準備乘坐靈車前往當地殯儀館，送別伯父。當他們行走至一處紅綠燈時，一輛貨車突然毫無徵兆地從後方衝入隊伍，撞倒多人並一直向前行駛，直到撞上100多公尺外的靈車才停下來。

龔先生稱，死傷者都是他的親友，他的妻子在事故中不幸身亡，他的腿部受傷。目前，他在南昌一家醫院的急症室科救治。

此前，南昌縣交警通報，事發於今日凌晨近1時，南昌縣幽蘭鎮S517連接線桃嶺村路段發生重大道路交通事故。經核查，該事故已造成17人死亡，22人受傷，傷者已及時送院救治。事故原因正在深入調查。

南昌縣交警消息稱，該縣部分地區正迎來大霧天氣，霧天行車視線不好、能見度低，容易引發交通事故，提醒司機行車時注意開啟霧燈、示廓燈和前後位燈，減速慢行、謹慎駕駛，要與前車保持足夠的安全車距，注意避讓行人，切忌隨意變道和超車。