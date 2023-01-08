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社會 社會焦點 保障人權

三重警打錯人竟求償8千　同事嘆：不知2人在想什麼...分局回應了

▲▼黃男被警方誤認通緝犯，被警方打成豬頭 。（圖／翻攝自黃男家屬臉書）

▲黃男被警方誤認通緝犯，被警方打成豬頭 。（圖／翻攝自黃男家屬臉書）

記者戴上容／新北報導　

新北市三重2警方去年9月搞烏龍抓錯人，黃男被當成通緝犯痛毆。遭打黃男家屬近日透過臉書指控，員警沒有道歉的誠意，還反過來向他們索取8000元賠償，引起網友熱議；2員警同事透露，是因為黃男每次調解時避不見面，依照程序必須寫上求償金才會填上金額，而這項金額是員警眼鏡被打壞的費用，對此，三重警分局回應了。

回顧事發經過，去年9月晚間9點多，三重永福所翁、江2員警埋伏時誤認54歲黃姓男子就是41歲李姓通緝犯，出手拉人想帶回派出所，黃男嚇壞以為遇到歹徒，迅速將警方過肩摔並壓制在地，其他支援警力見狀趕緊把人拉開，黃男頭部撕裂、耳內出血，而警方將人帶回時偵訊時，才知道搞烏龍抓錯人。

黃男兒子6日透過社群平台貼出雙方的民事聲請調解狀指出，這紙公文是去年12月20日寄到他們家，不敢相信對方竟然跟他們索取8000元賠償，批評施暴員警「沒有道歉的誠意」。

▲▼ 三重施暴警後續 。（圖／翻攝黃男家屬臉書）

▲黃男兒子貼出雙方的民事聲請調解狀。（圖／翻攝黃男家屬臉書）

文中表示，「稍早去了三重簡易庭，對造律師當場說要撤回請求，8000元是2位施暴警的意思，可能想要討個吉利所以填了這個數字，對方說得口沫橫飛，而我倒是一臉疑惑、不知所云。你們還有多少伎倆要使出，認真對台灣的某些制度跟人類感到失望，希望不要很多事情都是高高舉起、輕輕放下，時間會沖淡很多事，但絕對不會忘記這種被壓在地上摩擦的奇恥大辱」。

三重2警的同事透露，這是民事聲請的一個程序，就好比恩恩爸當初向新北市政府求償金額1元一樣，但2員警是寫與黃男互毆時眼鏡被打壞的8000元費用，這名同事也嘆了口氣表示，「說實在，不知道2當事員警在想什麼」。

對此，三重警方表示，強調基於行政中立，不介入民事私法調解訴訟原則，尊重雙方當事人進行後續民事調解訴訟的訴求與程序。

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