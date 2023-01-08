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男友拜託她打掃新婚房　準新娘氣炸「房子又不是我的」

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲男友拜託打掃婚房，準新娘氣炸「房子又不是我的」。（圖／取自免費圖庫xframe）

網搜小組／趙蔡州報導

情侶與夫妻同居後，可能會因為家務問題，引發爭執。一名女網友抱怨，她與男友預計3月結婚，男方有提供一間公寓讓他們婚後居住，但在還沒有結婚的前提下，男友竟要求她幫忙打掃婚房，讓她非常不滿「我們都還沒結婚，房子也不是我的名字」，貼文一出立刻引發網友熱議。

女網友在爆料公社App表示，她與男友已經訂婚，預計今年3月結婚，男友父母有提供一間公寓讓2人婚後住，不過因為是新成屋，所以家具最近才訂，大約幾天後才會送到，但男友日前一大早就打電話來，要求她幫忙打掃婚房，讓她非常不能諒解，「現在還沒有結婚，房子也不是我的，為什麼我要去幫他打掃！」

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原PO說，男友解釋因為要上班，怕周末一起去打掃，星期一家具送到，會來不及打掃乾淨，希望她能多少打掃一點，「但我覺得很不公平，我們都還沒結婚，房子也不是我的名字」「房子是他爸媽的名字，為什麼不叫他爸媽去」、「還沒結婚就使喚我，根本沒尊重我」。

不料男友聽完後，生氣地掛掉電話，然後一直到現在（訊息）完全已讀不回，「我想問問大家，到底是他錯，還是我錯了？」

▲▼房子、套房、買房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO認為，房子是男友爸媽的名字，要打掃應該要叫男友的爸媽去。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出引發網友熱議，而大多數網友都認為，原PO男友是對的，有人說「你以為經營家很容易嗎，只想回報，不想付出」、「為什麼不用幫忙打掃，妳都會講是雙方的，既然妳也要住，妳就不用打掃嗎」、「男友又不是不掃，先掃一下怎麼了」、「講那麼多，就是計較房子不是你的」。

還有人說，「我想問，妳有請男友幫忙過妳什麼嗎，男友有說因為還沒有結婚，所以不幫忙妳嗎，婚姻如果因為這樣都要計較，那其實妳別結婚會比較好，而且男友父母都提供房子給你們住了，妳現在是要慶幸公婆沒有跟妳計較吧。」

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