拍南蘇丹總統「尿失禁」畫面！6記者被逮捕　全都尿濕了鏡頭才移開

▲南蘇丹總統馬雅爾迪特上月在公開場合尿褲子的影片瘋傳。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

現年71歲的南蘇丹總統馬雅爾迪特(Salva Kiir Mayardit)上月13日出席高速公路的落成典禮,演奏國歌時他竟當場尿失禁,褲襠滲出尿濕的痕跡,直到順著褲管流到地板上,在腳邊積成一漥尿液後,鏡頭才轉開。影片在全球網路瘋傳,如今有6名拍攝、發布這段畫面的新聞媒體人員遭國安局拘捕。

根據衛報報導,國際非營利人權團體「保護記者委員會」(CPJ)於6日發布報告指出,官媒「南蘇丹廣播公司」(SSBC)的6名記者因涉嫌未經授權發布總統尿失禁的影片,遭到南蘇丹國家安全局拘留。

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm