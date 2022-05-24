荒謬！公羊殺死婦女被判刑3年　飼主「無辜」只需賠5頭牛

Ram sentenced to three years in prison after brutal killing of woman in her 40shttps://t.co/79KOogCxLK pic.twitter.com/fwJ1bAz3UO — Daily Star (@dailystar) May 23, 2022

實習記者廖翊慈／綜合報導

南蘇丹日前發生一起荒謬判決！一隻成年公羊因攻擊一名40多歲婦女，導致該婦女死亡，而這隻「兇手」公羊近日被判處三年徒刑，將關在一處軍營內，警方證實了此事。

根據英國媒體Daily Star報導，事發於本月初南蘇丹的倫拜克東縣，這頭公牛突然襲擊該中年婦女，且不斷用頭部撞擊婦女的腹部，每當婦女試圖站起，又會再次被牠用頭部撞擊，最終婦女因為肋骨多處骨折，導致失血過多而喪命，該攻擊公牛也被當地警方逮捕。

報導指出，公牛被拘留在Maleng Agok Payam的警局，一週後法院才做出判決，牠將在湖州阿杜爾縣的一處軍營度過三年的徒刑。湖州警方發言人馬博爾對於這個荒謬的結果表示，「這個判決屬實，但我們無法多做解釋，警方的逮捕只是為了保護人民的安全，並無影響判決結果。」

馬博爾也補充說道，「飼主是無辜的，該公羊才是犯人，所以只會逮捕牠，並將整起案件交由法庭處理。」而該飼主也難逃法律追究責任，以「支付五頭牛」給受害者家屬作為罰款，這在南蘇丹當地稱作「血液補償」，不過，就算未來公羊刑期已滿，也有很大的可能無法回到原來飼主的身邊。