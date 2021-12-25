南蘇丹爆神秘疾病近百死　症狀咳嗽發燒！病歿者多為老人小孩

▲非洲國家南蘇丹爆發神秘疾病，世衛小組緊急前往調查。圖為南蘇丹一處小鎮中，由無國界醫生組織設立的臨時診所。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

非州國家南蘇丹北部爆發神秘疾病，當地官員23日證實，目前死亡人數升至97人。此種疾病症狀為咳嗽、腹瀉、發燒、食慾不振等，且死亡個案大多為老年人及14歲以下孩童，儘管世界衛生組織小組前往疫調，但當地官員透露，世衛專家已經離開該地區，且沒有告知任何調查結果。

綜合新聞周刊（Newsweek）、ABC NEWS報導，神秘疾病爆發地在南蘇丹北部瓊萊州城鎮凡加克（Fangak），截至目前總計97人死亡。由於當地爆發60年來最嚴重洪災，超過20萬人逃離家園，這讓外界初期認定神秘疾病可能與霍亂有關，世界衛生組織獲報後派出應變小組，搭乘直升機前往疫區。

依據南蘇丹衛生部新聞稿，死者大多為年長者及14歲以下孩童，症狀包括咳嗽、腹瀉、發燒、頭痛、關節疼痛、食慾不振、身體虛弱及胸痛。不過，當世衛小組抵達當地採檢後發現，在病人樣本中，並沒有檢測出導致霍亂的傳染性細菌。

南蘇丹官員貝爾（Biel Boutros Biel）透露，世衛專家已離開當地，且沒有告知任何調查結果。世衛非洲區發言人阿吉門（Collins Boakye-Agyemang）則稱，單位早在11月就開始調查疫情，但並未提供進一步細節。

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