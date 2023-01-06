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中原大學原住民專班展現學習成果　「牽起一條浪」傳承文化

▲中原大學原住民專班「牽起一條浪」傳承文化

▲中原大學學務長陳冠宇(左三)參觀並聆聽原專班學生介紹傳統家屋模型製作方式。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為培育具有部落價值信念與智慧的原住民族人才，中原大學自10年前成立「設計學士原住民專班」，投入設計學院四系之師資與資源，成為別具特色的大學原住民專班。該專班於校內舉辦為期4天的成果展，展覽主題以阿美族語「Malalikilikid」為發想，象徵彼此手拉手、攜手共舞，並以此精神做為學習原生設計的正向牽引與年度傳統。

中原大學6日表示，設計學士原住民專班以設計學院「永續環境」的教育理念，彰顯原住民族「以大自然為師」的天、人、物、我等信仰為典範，充分呼應中原大學「全人教育」理念，及尊重多元文化之精神。一至四年級學生共47人，族群分布以阿美族最多，其次為泰雅族、布農族等。

▲中原大學原住民專班「牽起一條浪」傳承文化

▲中原大學設計學士原住民專班舉辦「Malalikilikid 牽起一條浪」整合式課程成果展。（圖／中原提供）

此次成果展主題為「Malalikilikid牽起一條浪」，是該專班創立10年以來首次展出全年級的整合式成果展，學生特別用心與期待，開幕儀式由阿美族「牽手成圓」的祭舞揭開序幕，吸引許多師生駐足觀賞。阿美族黃笥汶同學表示，很難得能透過期末展覽將整個專班同學、課程「牽」在一起，就像這次展覽標題「牽起一條浪」，少了任何一個都不完整。

▲中原大學原住民專班「牽起一條浪」傳承文化

中原大學設計學士原住民專班三年級修習「策展理論與實務」課程的學生全程負責規劃並執行，學生整合了原生設計、原生實作、基礎設計、木雕創作、商業攝影、新媒體藝術創作、數位應用概論等實務型課程，展出傳統家屋模型、木雕、人像攝影、幾何圖形具象化創作、百日創作圖畫、六角編織創作、大樹部落衣、聲音創作、3D動畫創作等作品，展現原專班學生的多元創作成果與文化傳承的使命。

▲中原大學原住民專班「牽起一條浪」傳承文化

▲原住民專班課程融入原住民族傳統文化知識，圖為部落產業發展課程，學生以木雕創作。（圖／中原提供）

策展與課程指導老師楊詩涵指出，本次展覽是策展理論與應用的高度結合，由學生自組策展籌備委員會，藉此實務經驗，向外積極對話並打造展現自我的舞台。設計學院副院長魏主榮則表示，此次作品展可以提升跨年級的學習觀摩、相互激勵，提高凝聚力及學習意願，並讓全校看見原專班學生的創意與行銷原專班的教學特色。

▲中原大學原住民專班「牽起一條浪」傳承文化

▲設計學士原住民專班學生在布農族馬遠部落八福教學基地進行移地教學與參訪實作。（圖／中原提供）

泰雅族謝佩伶同學分享，她原本對原住民相關事物不感興趣，但自從進入中原就讀原住民專班後，開始喜歡參訪部落、參加祭典，也認識各個族群的文化，進而認識自己、認同自己的原住民身分，在設計創作上融入更多原住民文化脈絡的靈感。阿美族蓮子珊同學則說，當時選擇中原大學原專班，就是希望能在自己的設計當中結合台灣原住民的傳統文化，期待將來畢業時能讓大家看到台灣新一代原住民的設計能量！

中原大學為提供原住民族學生友善的校園環境，學務處自105學年度起設置「原住民族學生資源中心」，盡心照顧校內原住民族學生，並協助原住民專班各項課業與文化教育推廣，因此榮獲教育部111年「大專校院原住民族學生資源中心」績優學校獎。在學期結束、春節即將到來之際，中原大學設計學士原住民專班串聯一到四年級學生合力完成「Malalikilikid 牽起一條浪」成果展，牽起彼此的心，也傳承了原住民族的精神與文化！

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