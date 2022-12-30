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不畏「少子化」衝擊　中原大學新生註冊率100%連續5年全國第一

▲中原大學新生註冊率100%連續5年全國第一

▲中原大學新生註冊率100%連續5年全國第一。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

教育部甫公布111學年度公私立一般大學大學部新生註冊率，中原大學再度獲得註冊率100%的好成績，就學穩定率更再度勇奪私立大學第一名！中原大學已連續3年註冊率100%，連續5年蟬聯全國公私立綜合大學第一名，連續7年穩居私立綜合大學第一名。

中原大學校長李英明表示，中原大學除了連續3年大學部新生「註冊率」100%，今年「就學穩定率」96.39%亦再度蟬聯私校第一名！面對少子化的浪潮，中原大學能有這些佳績得來不易，李英明強調：「我們深信以信、以望、以愛設立的學校，在完善的校務治理體制下，必能降低招生的衝擊，維持績優的校務營運品質。」中原大學將秉持辦學初衷，培育更多國家社會所需人才，成為「有信、有望、有愛，受人尊敬的優質大學」！

▲中原大學新生註冊率100%連續5年全國第一

中原大學指出，隨著新興科技之崛起，在雲端跨界、智慧聯網等趨勢發展下，物聯網、人工智慧等跨域人才需求增加。中原大學自108學年度起即以AI(人工智慧)、BD(數據分析)及QC(量子計算)三大領域，凝聚電機資訊學院各學系、理學院物理系及商學院資管系等具專長教師，成立智慧運算與大數據學士班及碩士學位學程，並創立全國第一個以量子計算為主的「智慧運算與量子資訊學院」。而為了回應全球半導體人才荒，中原大學也成立「半導體材料暨先進光學研究中心」，積極與業界合作，為培育新世代半導體人才而努力。

▲中原大學新生註冊率100%連續5年全國第一

在國際排名方面，中原大學在多項領域的表現比肩國立頂尖大學。根據美國U.S. News世界排名，中原在化工、高分子科學領域均為全國第一。英國THE泰晤士世界大學排名，中原在工程科技及理學科學排名私校第一。化工系張雍教授榮獲中華民國高分子學會2022「傑出高分子學術研究獎」，是歷年來首位獲獎的私立大學教授。中原大學教師參加「德國紐倫堡國際發明展」，囊括二面金牌等大獎。室設系教師參加美國謬思設計大獎贏得家具設計類銀獎。在在顯現中原師資陣容堅強，學術研究表現足為學生表率。

▲中原大學新生註冊率100%連續5年全國第一

中原大學培育的人才為業界所肯定，也有很好的薪資表現。根據遠見雜誌與104人力銀行所公布的私立大學「起薪vs.學費」投報率Top5，中原大學在法政、商管、資訊、工程及人文社會學群均排名前五，學費投資報酬率佳。學生在各專業競賽嶄露頭角，2022「大專校院資訊應用服務創新競賽」，資管系學生勇奪三項第一名，連續五年「產學合作組」第一。室設系學生榮獲2022美國建築大師獎16個獎項，總獎金破百萬。在經濟部工業局舉辦的「2022 RoBo com服務型機器人創意實證競賽」，電資學院團隊囊括「首獎」等多個獎項，為全國最大贏家。

▲中原大學新生註冊率100%連續5年全國第一

為了幫助學子接軌國際，中原大學與美國天普大學合作設立「商學管理雙學士學位學程」，並與美國威斯康辛大學密爾瓦基分校設立「電機與資訊工程雙學士學位學程」，學生可在四年內取得兩校文憑。而法學院學生透過雙聯學制除了可獲得美國名校碩士學位，還有優渥獎學金。112學年度正式成立的「英國牛津布魯克斯大學建築及都市設計雙學士學位學程」，更是全國第一個設計類雙學士學位學程。

此外，中原大學積極實踐科研創新應用與價值，串接國內外創新生態產業鏈。2022年連續7度榮獲中國工程師學會「產學合作績優獎」、第12度榮獲經濟部「全國績優育成獎」，並有全國首間通過「國際創育機構」認證的大學型育成中心。

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