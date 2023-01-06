「我手斷了」狠夫閉眼狂揮20刀砍死妻...還抱屍睡覺　下場曝光

▲桃園市葉姓男子去年1月間與妻子起口角，竟持刀閉眼亂砍逾20刀，妻子曾求饒「我手斷掉了」但仍未罷手，最後傷重慘死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子去年1月間疑似不滿妻子擅自動用存款與退休金寄回菲律賓家中，2人為此起口角，葉男竟持菜刀閉眼瘋狂怒砍逾20刀，妻子臨死前求饒「我手斷掉了」等語，但葉仍未罷手，導致傷重慘死，犯後還將妻子屍體抱上床鋪故佈疑陣；桃園地院合議庭依殺人罪判處13年有期徒刑，本案可上訴。

桃園地院判決書指出，60歲的葉姓男子與葉姓妻子都是菲律賓華僑，2人結縭17年，但近年因感情生變離婚，2名女兒由前妻照顧，去年1月13日上午10時許，葉男與妻子在廚房因金錢問題起口角，葉女持水果刀作勢欲攻擊，葉男惱羞成怒，反持尖銳的中式魚片刀朝妻子頭部猛砍，葉女出手阻擋並求饒「好了好了」、「我手斷掉了」，但葉男殺紅眼仍不願罷手，閉眼狂砍逾20刀，直到葉女混身是血斷氣為止。

葉男犯後還打電話告訴弟弟「殺死老婆了」、「我也要走了」，弟弟趕緊報警處理，警方趕抵現場，見葉男爛醉還環抱妻子遺體呼呼大睡，手上有自殘傷痕，現場扣得凶刀，葉女早已斷氣身亡，鑑識人員研判至少被砍2、30刀，手指幾乎被砍斷，頭部與臉部多處刀傷與骨折等傷勢，現場血跡斑斑。

桃園地院合議庭審理時，審酌葉男犯案後打電話給弟弟，僅提及殺人與享自戕事宜，並未要弟弟報案，不符合自首減刑要件，葉男僅因金錢使用問題，持刀殺害妻子，犯後雖坦承犯行但不願與妻子家人調解，也未獲得原諒，審結依殺人罪判處13年有期徒刑，本案還可上訴。

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