　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我手斷了」狠夫閉眼狂揮20刀砍死妻...還抱屍睡覺　下場曝光

▲桃園市葉姓男子去年1月間與妻子起口角，竟持刀閉眼亂砍逾20刀，妻子曾求饒「我手斷掉了」但仍未罷手，最後傷重慘死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市葉姓男子去年1月間與妻子起口角，竟持刀閉眼亂砍逾20刀，妻子曾求饒「我手斷掉了」但仍未罷手，最後傷重慘死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子去年1月間疑似不滿妻子擅自動用存款與退休金寄回菲律賓家中，2人為此起口角，葉男竟持菜刀閉眼瘋狂怒砍逾20刀，妻子臨死前求饒「我手斷掉了」等語，但葉仍未罷手，導致傷重慘死，犯後還將妻子屍體抱上床鋪故佈疑陣；桃園地院合議庭依殺人罪判處13年有期徒刑，本案可上訴。

桃園地院判決書指出，60歲的葉姓男子與葉姓妻子都是菲律賓華僑，2人結縭17年，但近年因感情生變離婚，2名女兒由前妻照顧，去年1月13日上午10時許，葉男與妻子在廚房因金錢問題起口角，葉女持水果刀作勢欲攻擊，葉男惱羞成怒，反持尖銳的中式魚片刀朝妻子頭部猛砍，葉女出手阻擋並求饒「好了好了」、「我手斷掉了」，但葉男殺紅眼仍不願罷手，閉眼狂砍逾20刀，直到葉女混身是血斷氣為止。

葉男犯後還打電話告訴弟弟「殺死老婆了」、「我也要走了」，弟弟趕緊報警處理，警方趕抵現場，見葉男爛醉還環抱妻子遺體呼呼大睡，手上有自殘傷痕，現場扣得凶刀，葉女早已斷氣身亡，鑑識人員研判至少被砍2、30刀，手指幾乎被砍斷，頭部與臉部多處刀傷與骨折等傷勢，現場血跡斑斑。

桃園地院合議庭審理時，審酌葉男犯案後打電話給弟弟，僅提及殺人與享自戕事宜，並未要弟弟報案，不符合自首減刑要件，葉男僅因金錢使用問題，持刀殺害妻子，犯後雖坦承犯行但不願與妻子家人調解，也未獲得原諒，審結依殺人罪判處13年有期徒刑，本案還可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 

 【更多新聞】

楊梅詐團5嫌全交保請回！張善政批：檢方是否輕易放人　桃檢回應了

► 友上廁所...他拿噴槍噴屁股　「害一輩子用人工肛門」無聊男下場曝

 桃園女連2週凌晨狂敲鐵器！警協調送醫治療　鄰：終於結束噩夢

 

 

 

ET快訊
周末急凍下探11度　未來一周「雨彈熱點出爐」　
快訊／蕭景田涉賄800萬交保　檢方抗告成功
狠夫閉眼狂揮20刀砍死妻！還抱屍睡覺　下場曝光
快訊／立委飆罵X髒話全都錄　他曝原因道歉了
快訊／曾打過NBA！PLG洋將跳槽T1　本周有望戰「魔獸」
「住宿必拿1備品」7月起不提供！全場怒：住宿費也降價嗎
「過年換新鈔」13日開跑　全台454家銀行、郵局都可換
快訊／下班注意！北捷文湖線爆異常「列車延誤」
台中5死惡火！起火點在倖存阿公床旁　他縱火罪遭移送
小甜甜婚姻為何出事？鳳梨點破「1大隱患」：肯定衝突不斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

通風報信害友遭押走討債「凌虐到骨折」　藝人張魁長子要賠20萬

檢方抗告成功！國民黨中常委蕭景田涉賄選800萬交保　高院發回更裁

羞羞奔跑片！男穿女性感睡衣闖2校露下體狂奔　他落網委屈說理由

「我手斷了」狠夫閉眼狂揮20刀砍死妻...還抱屍睡覺　下場曝光

新北驚見「穴居族」！攀繩住橋下夾縫逾10年…社會局緊急安置

真的差點BBQ了！烤肉吃一半爐子狂竄火　燒肉店火警客人嚇傻逃命

「村裡來了陌生人」彰化福興鄉居民怕怕　警一查竟是殺人通緝犯

小男童1封信求來的屋變空地　鄉民代表點出關鍵：1家5口無收入

台中5死惡火！起火點在倖存阿公床旁　他洗完腎縱火罪移送地檢署

楊梅詐團5嫌全交保請回！張善政批：檢方是否輕易放人　桃檢回應了

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

柴柴咬垃圾低頭超心虛 被訓話走路自帶慢動作

通風報信害友遭押走討債「凌虐到骨折」　藝人張魁長子要賠20萬

檢方抗告成功！國民黨中常委蕭景田涉賄選800萬交保　高院發回更裁

羞羞奔跑片！男穿女性感睡衣闖2校露下體狂奔　他落網委屈說理由

「我手斷了」狠夫閉眼狂揮20刀砍死妻...還抱屍睡覺　下場曝光

新北驚見「穴居族」！攀繩住橋下夾縫逾10年…社會局緊急安置

真的差點BBQ了！烤肉吃一半爐子狂竄火　燒肉店火警客人嚇傻逃命

「村裡來了陌生人」彰化福興鄉居民怕怕　警一查竟是殺人通緝犯

小男童1封信求來的屋變空地　鄉民代表點出關鍵：1家5口無收入

台中5死惡火！起火點在倖存阿公床旁　他洗完腎縱火罪移送地檢署

楊梅詐團5嫌全交保請回！張善政批：檢方是否輕易放人　桃檢回應了

百年前英國探險隊「全數罹難」　宥勝、楊力州遠征南極：鬼魂從未離開

通風報信害友遭押走討債「凌虐到骨折」　藝人張魁長子要賠20萬

預聘元年！　勞動部號召重點產業入校以儲備新血

首次約會必勝守則！　他一招讓女生回家「整路只想著你」

檢方抗告成功！國民黨中常委蕭景田涉賄選800萬交保　高院發回更裁

羞羞奔跑片！男穿女性感睡衣闖2校露下體狂奔　他落網委屈說理由

「我手斷了」狠夫閉眼狂揮20刀砍死妻...還抱屍睡覺　下場曝光

中華醫大辦銀髮養生料理烹調班結訓　阿公阿嬤試菜讚不絕口

新北驚見「穴居族」！攀繩住橋下夾縫逾10年…社會局緊急安置

快訊／罵柯建銘X！邱顯智道歉了　「這是我處理個資外洩案的感受」

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

社會熱門新聞

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

嘉義女「睡到一半下體被痛醒」　驚見陌生男嚇傻

快訊／「購物站天后」深夜移送北檢

即／郵差送信遭3獒犬攻擊！　四肢慘遭啃咬

促成通姦除罪　顧問公司老闆竟是假律師

即／台南2大車「包夾」女騎士慘死

洗錢水房勾結女行員　快速調整轉帳千萬額度

內湖宅配倉庫大火！黑煙直竄天際

獨／大里惡火奪5命！男童母遠看兒忍淚認屍

女遭「部落3哥哥」性侵！1人還當選鄉代

大樹鄉槍殺2命案　麵包師殺前妻2友人逃死

林為洲爆　民眾目擊回填廢棄物

「購物站天后」遭搜索　涉炒股票

更多熱門

相關新聞

狠男持利剪刺頸殺女　一審無期徒刑

狠男持利剪刺頸殺女　一審無期徒刑

42歲男子王合同，2022年4月11日下午4時50分許，為向30歲王姓女子索討2千元債務未果，竟持剪刀刺殺王女頸部喉嚨數刀，致被害人失血過多倒地不起，警方將王男制伏逮捕，查扣作案剪刀1把，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦並依殺人罪起訴，台南地院28日下午依殺人罪將王男判處無期徒刑，褫奪公權終身。

撂人狠炸前女友愛車洩恨...桃園男下場曝

撂人狠炸前女友愛車洩恨...桃園男下場曝

單親母將2歲兒託友人照顧　狠男卻當沙包狠K

單親母將2歲兒託友人照顧　狠男卻當沙包狠K

桃園男控妻小5人遺棄　不堪過往被掀

桃園男控妻小5人遺棄　不堪過往被掀

狠男為了2千持刀殺人法官裁定羈押

狠男為了2千持刀殺人法官裁定羈押

關鍵字：

狠男金錢問題砍死妻子故佈疑陣重判13年

讀者迴響

熱門新聞

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

女星「公親變事主真倒楣」秒刪文！

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

白家綺驚爆國中霸凌！

快訊／小甜甜看到尪FB「震驚了」！

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

小甜甜傷勢曝光！尪：忍妳5分鐘了

陶晶瑩開罵了！　心疼小甜甜

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面