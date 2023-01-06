獨／超離奇！護欄有缺口…新北孝子騎車衝進墓園「頭破血流」慘死

▲ 詹男探往老母親後，行經公墓，離奇撞進護欄缺口，最後慘死墓園旁邊坡 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／綜合報導

新北市三重一名53歲詹姓男子，日前騎車前往北市文山區探往老母親，當他行經文山區富德公墓，不知何故摔進墓園旁的邊坡傷重不治，家屬悲痛萬分，於是找上三重議員幫忙想釐清真相。檢警調查，詹男自摔後離奇滑進該路段的「唯一護欄缺口」才會摔死，議員要求公部門全力改善，並協助家屬國賠事宜。

據了解，家住三重的詹先生，定期都會到北市文山區探望老母親，去年28日下午他剛剛探望母親，行經木柵路（南港往文山方向）直行時不明原因自摔，連人帶車掉進墓園旁的邊坡，警消利用繩索將詹男吊起，送往萬芳醫院，沒想到仍傷重不治。

▲ 機車摔進邊坡 。（圖／記者戴上容翻攝）

詹先生一家人悲痛萬分，尤其詹家老母親面臨「白髮人送黑髮人」之痛，更是自責不已，詹家人也想不透該路段詹男十分熟悉，怎會命喪墓園？為了釐清真相，詹家人拜託新北市議員邱婷蔚幫忙。

市議員邱婷蔚表示，5日陪同會勘後，發現是詹男行經的路段雖有護欄，但不知何原因剛好有一處缺口，而詹姓男子自摔時，恰好就從這缺口直直墜入山谷，導致死亡。

邱婷蔚表示，已要求工務單位儘速修補，避免再發生不幸事件，其他相關單位應該正視馬路安全的問題，她難過的說，她現在能做的就是陪伴家屬走上漫漫的國賠申請之路，喚起大家關注交通設置的重要性。

▲詹男撞進護欄缺口連人帶車跌落慘死墓園旁邊坡 。（圖／記者戴上容翻攝）