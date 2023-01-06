　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

丟丟妹現身開庭！尪陷吸毒疑雲　直播自清：去驗血驗尿驗大便

記者唐詠絮／台北報導

直播拍賣主丟丟妹（李明珊）在網路上累積超過百萬粉絲，爆發婚變搬離與老公王心正愛巢返回彰化娘家，昨 (5日)只有丟丟妹在律師陪同下現身調解庭，王心正在直播上，也親上火線解釋一切，「 如果知道她會去，我8點就去等了，也不用去『驗血驗尿驗大便』，自清吸毒傳言了」。

▲▼丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭。（圖／記者黃彥傑翻攝）

昨天王心正開直播叫賣，不少網友留言為何沒到調解庭，對於眾人的疑問，他無奈的說，今天李明珊她能放下一切重新去瀟灑 ，但現在最重要的就是「我的員工、還有我的供應商」， 擦屁股的也只有我 ，也請外界不要再做我的指控。

▲丟丟妹另開粉絲團。（圖／翻攝自樓頂揪樓下粉絲團）

▲丟丟妹以李名珊另開粉專。（圖／翻攝自樓頂揪樓下）

王心正也還原昨天為何沒到調解庭原因，這也不是訴訟、也不是開庭，就只是一個調解庭，怎麼會連媒體大陣仗都到場，我問李明珊他們「李明珊要去不要去」直到早上8點都沒有得到正面回覆， 我就當不要去，如果知道她會去，我8點就去等了，也不用為了吸毒傳言去「驗血、驗尿、驗大便」，我是一直到10點多看到新聞才知道原來她有去。

王心正曾在直播談到丟丟妹想離婚，竟直接找律師協調，他則表示：「她律師說我虧空公司的錢買毒品，對我的指控，真是糟糕到了極點，妳要看證據，我有一大堆。」我大可不必澄清，甚至我也沒有前科，這網路都可以查得到，如果我要講早在11月初李明珊出走就講了，何必等到「玩牌」玩到欠下一屁股債又說我吸毒，又說李明珊搬錢救夫，這些都是很莫名其妙的指控，已經嚴重影響到個人及公司，也請大家「不要再講」了。

▲丟丟妹另起爐灶。（圖／翻攝自Facebook／樓頂揪樓下）

▲丟丟妹以李名珊另開粉專。（圖／翻攝自樓頂揪樓下）

王心正重申，「李明珊的爸爸還是我的岳父」，說甚麼他都會不開心，家務事也不應該被搬上檯面，他唯一解釋的是，新聞所說的都是不實的言論，「我如果有一下用公司的錢買毒品、家暴」，有身為男生任何一個糟糕選項，我今天鼻子摸一摸 大可離開，不用再為自己、為公司員工作出解釋。

ET快訊
快訊／林智堅發聲明！反批高虹安：別拿棒球場轉移涉貪焦點
「民眾目擊球場回填廢棄物」　立委爆：大聯盟已找怪手開挖
小甜甜老公「買1禮物求歡」！　她拆開無奈了：我剛生完
快訊／台南議長賄選案！重要關鍵人林士傑　躲2天遭拘提到案
砸7萬買「2本刮刮樂」實測結果曝！　他驚1序號很旺
特斯拉跳水大降價！Model Y「台灣、大陸價差98萬」創新
直擊／丁海寅來台灣！　機場粉絲擠爆
LIVE／小甜甜尪PO片反擊先被踹！檢方調查出爐
5死惡火！護理師剛成新手媽　與6個月嬰葬身火窟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

債務糾紛街頭相遇...BB彈狂打、槍托敲頭　南警逮4嫌起出槍毒

彰化孵蛋場火警！20小雞剛出生就慘死　百顆蛋燒成焦炭　

「民眾目擊回填廢棄物」　立委林為洲爆：大聯盟已找怪手開挖

台南議長賄選案！重要關鍵人林士傑...躲2天後上午遭拘提到案

桃園女連2週凌晨狂敲鐵器！警協調送醫治療　鄰：終於結束噩夢

新竹棒球場「大秘寶爭議」議員爆去年要求打樁確認土壤　市府拒絕

雲林犯下9竊案！「誠實碗粿」貨車也遭殃　大盜尿尿遭警包圍落網

大里惡火奪命！10年資深護理師剛成新手媽　同事不捨：超有責任感

台南議長賄選案！關鍵人「保冷袋藏8百萬」未遭收押　檢方抗告

丟丟妹現身開庭！尪陷吸毒疑雲　直播自清：去驗血驗尿驗大便

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

《青3》余景天「機場遭警察拉扯」！　衝突畫面曝光...粉絲激吼：別推他

債務糾紛街頭相遇...BB彈狂打、槍托敲頭　南警逮4嫌起出槍毒

彰化孵蛋場火警！20小雞剛出生就慘死　百顆蛋燒成焦炭　

「民眾目擊回填廢棄物」　立委林為洲爆：大聯盟已找怪手開挖

台南議長賄選案！重要關鍵人林士傑...躲2天後上午遭拘提到案

桃園女連2週凌晨狂敲鐵器！警協調送醫治療　鄰：終於結束噩夢

新竹棒球場「大秘寶爭議」議員爆去年要求打樁確認土壤　市府拒絕

雲林犯下9竊案！「誠實碗粿」貨車也遭殃　大盜尿尿遭警包圍落網

大里惡火奪命！10年資深護理師剛成新手媽　同事不捨：超有責任感

台南議長賄選案！關鍵人「保冷袋藏8百萬」未遭收押　檢方抗告

丟丟妹現身開庭！尪陷吸毒疑雲　直播自清：去驗血驗尿驗大便

「芬蘭司機」狂飆49分成爵士新寵　馬龍後隊史32年首人

債務糾紛街頭相遇...BB彈狂打、槍托敲頭　南警逮4嫌起出槍毒

「Skoda Octavia RS」試駕體驗！245匹馬力家用、熱血都到位

林智堅發臉書　4點聲明批高虹安：別拿棒球場轉移涉貪焦點

食農好好玩／彰化「哈哈漁場」體驗下水摸蛤仔、當漁夫　看絕美夕陽

流水席人妻副本+1！台北買房「準公公給600萬」　她私下1舉動被罵爆

綠營敗選檢討只找藉口沒負責　小英團隊欠國人一堆道歉

提離婚引殺機！狠夫槍斃7至親後自戕　5兒女慘死「最小僅4歲」

過年嗑爆了！　速食店「炸雞桶下殺68折」爽吃整個月

彰化孵蛋場火警！20小雞剛出生就慘死　百顆蛋燒成焦炭　

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

嘉義女「睡到一半下體被痛醒」　驚見陌生男嚇傻

快訊／「購物站天后」深夜移送北檢

即／台南2大車「包夾」女騎士慘死

內湖宅配倉庫大火！黑煙直竄天際

洗錢水房勾結女行員　快速調整轉帳千萬額度

「購物站天后」遭搜索　涉炒股票

大里火警5死！倖存阿公疑「淋高粱點火」驅蛇

大樹鄉槍殺2命案　麵包師殺前妻2友人逃死

快訊／台中大里惡火5人死亡…年紀最小僅6個月

女遭「部落3哥哥」性侵！1人還當選鄉代

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

今遞交棒球場事證　竹市府拍到可疑畫面

更多熱門

相關新聞

貨車觸媒轉換器大盜落網　雲林犯下9竊案

貨車觸媒轉換器大盜落網　雲林犯下9竊案

雲林近期發生多起汽車觸媒轉換器竊案，連知名「誠實碗粿-陳媽媽碗粿」的廂型車也受害。斗六警分局專案小組鎖定犯嫌並連日追踪，跨轄將何姓犯嫌當場逮捕，到案查獲贓物汽車觸媒轉換器1具、犯案工具電鋸、電鑽、千斤頂等及毒品吸食器1組，全案依竊盜及毒品罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

BMW推出iDrive 9.0系統

BMW推出iDrive 9.0系統

中央普發6000會去領？　蔣萬安：考慮做公益

中央普發6000會去領？　蔣萬安：考慮做公益

新粉專3天吸粉11萬！丟丟妹「我回來了」影片爆紅

新粉專3天吸粉11萬！丟丟妹「我回來了」影片爆紅

以為晚上拆鷹架…下秒驚見「高雄球棒隊動手」　

以為晚上拆鷹架…下秒驚見「高雄球棒隊動手」　

關鍵字：

丟丟妹王心正吸毒驗血驗尿調解庭影音

讀者迴響

熱門新聞

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

女星「公親變事主真倒楣」秒刪文！

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

快訊／小甜甜看到尪FB「震驚了」！

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

小甜甜傷勢曝光！尪：忍妳5分鐘了

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

白家綺離婚史被挖！網灌爆：前夫不也只外遇1次

房貸車貸都小甜甜扛！徐小可夫妻心疼

小五生寫信求修鐵皮屋　結果被拆光

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面