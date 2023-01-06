丟丟妹現身開庭！尪陷吸毒疑雲　直播自清：去驗血驗尿驗大便

記者唐詠絮／台北報導

直播拍賣主丟丟妹（李明珊）在網路上累積超過百萬粉絲，爆發婚變搬離與老公王心正愛巢返回彰化娘家，昨 (5日)只有丟丟妹在律師陪同下現身調解庭，王心正在直播上，也親上火線解釋一切，「 如果知道她會去，我8點就去等了，也不用去『驗血驗尿驗大便』，自清吸毒傳言了」。

▲丟丟妹離婚官司，親赴新北地院開調解庭。（圖／記者黃彥傑翻攝）

昨天王心正開直播叫賣，不少網友留言為何沒到調解庭，對於眾人的疑問，他無奈的說，今天李明珊她能放下一切重新去瀟灑 ，但現在最重要的就是「我的員工、還有我的供應商」， 擦屁股的也只有我 ，也請外界不要再做我的指控。

▲丟丟妹以李名珊另開粉專。（圖／翻攝自樓頂揪樓下）

王心正也還原昨天為何沒到調解庭原因，這也不是訴訟、也不是開庭，就只是一個調解庭，怎麼會連媒體大陣仗都到場，我問李明珊他們「李明珊要去不要去」直到早上8點都沒有得到正面回覆， 我就當不要去，如果知道她會去，我8點就去等了，也不用為了吸毒傳言去「驗血、驗尿、驗大便」，我是一直到10點多看到新聞才知道原來她有去。

王心正曾在直播談到丟丟妹想離婚，竟直接找律師協調，他則表示：「她律師說我虧空公司的錢買毒品，對我的指控，真是糟糕到了極點，妳要看證據，我有一大堆。」我大可不必澄清，甚至我也沒有前科，這網路都可以查得到，如果我要講早在11月初李明珊出走就講了，何必等到「玩牌」玩到欠下一屁股債又說我吸毒，又說李明珊搬錢救夫，這些都是很莫名其妙的指控，已經嚴重影響到個人及公司，也請大家「不要再講」了。

▲丟丟妹以李名珊另開粉專。（圖／翻攝自樓頂揪樓下）

王心正重申，「李明珊的爸爸還是我的岳父」，說甚麼他都會不開心，家務事也不應該被搬上檯面，他唯一解釋的是，新聞所說的都是不實的言論，「我如果有一下用公司的錢買毒品、家暴」，有身為男生任何一個糟糕選項，我今天鼻子摸一摸 大可離開，不用再為自己、為公司員工作出解釋。