衛福部爆強收錢幫司長辦歡送！員工怨1天薪水沒了　心健司喊冤急退還

▲衛福部心口司司長諶立中，資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部心理健康司司長諶立中即將退休，爆出心健司向司內同仁收取1000元公積金還有500元禮物費辦歡送會，引發爭議。心理健康司今日澄清，心健司一年收一次司費，主要是用於辦理同仁慶生會、升遷、離職等活動，至於禮品費僅是同仁想對司長表達心意，兩件事情沒有關連性。不過因為引起誤解與疑慮，已經將本次收取司費、禮品費全數退還，相關制度也廢止。

媒體報導指出，有人員投訴指出，有長官為了幫即將退休的諶立中辦歡送會，限期明天(1/7)前、每人繳交1000元作為公積金，並徵收500元禮物費，合計1500元，相當於一日薪水，批評「想巴結上司，卻苦了基層」。

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心健司副司長鄭淑心受訪說明，收費並非公積金而是司費，並強調司費和禮品費是兩件事情。禮品費是因為司長退休，同仁表達心意而收取，想送再交，不想送可以不用交，並強調「司長本人並不知情」。

而司內確實有例行性一年和同仁收取一次司費，主要是用於每兩個月會辦一次慶生會，如果同仁升遷、離職，會表達心意，都從司費來出，至於同仁婚喪喜慶則是自己處理。

鄭淑心也提到，111年沒有收是因為疫情關係，相關慶生活動都沒有舉辦，但是到現在司費已經快要用完，這次要辦理類似活動，才會在今年初才和同仁收取，表達過程中把兩件事情一起講，讓大家誤會，但其實這兩件一點關係都沒有。

鄭淑心強調，因為同仁有誤解、疑慮，不管司費，還是禮物費，繳交費用都已經退還；以後就把這個制度廢止，司費就不再收取，相關活動讓同仁自行處理，以免有誤解和疑慮。

諶立中本人回應，不太清楚過去有同仁收取費用做為公積金，其實司長不太參與這一塊，通常司內有一些支出都是他自掏腰包，大型餐敘之類的吃飯錢更少有叫同仁出錢。他說，像是2月司內舉辦春酒，約8~10桌，也是他自己出錢，摸彩也都是科長以上主管出的，不會另外跟同仁收錢。