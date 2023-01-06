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小甜甜尪7分鐘道歉片！「1驚人特點」被狂轟：和宋逸民一樣

▲宋先生的道歉片被狂轟。（圖／翻攝自臉書／宋晉賢）

▲宋先生的道歉片被狂轟。（圖／翻攝自臉書／宋晉賢）

記者周亭瑋／綜合報導

繼小甜甜發千字文控訴家暴過程，老公「宋先生」今凌晨也曬出影片反擊，強調是小甜甜先挑釁，他忍了5分鐘才動手，最後也向大眾道歉。然而，許多網友看完並不買單，更直指1特點，吐槽跟宋逸民超像。

宋晉賢深夜公開3段影片，反控當時是小甜甜先用力踹躺在床上的他，且長達5-10分鐘，也強調並非單方面施暴，而是雙方都有動手，「我開口警告她不要再踹我，但她仍然繼續踹我，最後我實在就忍受不了才出手回擊。」

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▲小甜甜聲明中，提到白家綺和陳維齡強調宋晉賢年紀還小。（圖／翻攝自FACEBOOK／宋晉賢、小甜甜 張可昀）

▲家暴風波越演越烈。（圖／翻攝自臉書／宋晉賢、小甜甜 張可昀）

最後他除了道歉外，也感嘆「其實我真的很難過，我從來沒有想過要將夫妻的事情放在大眾面前公審，很希望這件事情趕快落幕，彼此好聚好散，也彼此祝福，為了孩子，也為了我們身邊的人，我希望我們的紛爭可以到此結束。」

不過，看了宋晉賢的7分多鐘的道歉片，許多網友立刻聯想到，當初宋逸民偕妻子陳維齡開記者會道歉，也是看稿「念課文」帶過一切，忍不住吐槽「還真的是邊看稿邊念，真的好明顯，真是看了篇笑話」、「就跟宋一樣念稿帶過一切！加油...為了米苔目好好照顧自己！真的是吃軟飯的男人，經濟要妳扛，要他做家事也要看他臉色，這種男人遠離也好，從沒想過妳為這家辛苦的付出」、「看那影片嘴臉，我也會打下去」、「不愧是藝起兩光的成員」、「還要看小抄才能錄影，果然有人指點，這編劇可能跟前幾天寫的同一個」。

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