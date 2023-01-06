北一女樂儀旗隊完成11天赴美演出　華航機長讚：再度將台灣推向世界

記者許敏溶／台北報導

北一女中樂儀旗隊暌違18年，再度獲邀參加美國加州玫瑰花車元旦大遊行，完成11天行程後，今（6日）清晨搭乘華航順利抵台，華航機長為家長會榮譽會長蔡武恭，機長還透過機上廣播，肯定樂儀旗隊完美完成這趟旅程，再度將台灣推向世界，而且機上還有一位儀隊的家長是空服員，刻意調班上機服務，讓北一女師生帶著滿滿收穫返台，而返台學生，今天仍然要馬上到校上課，準備下周的期末考與學測。

▲暌違18年，北一女樂儀旗隊再度參加美國玫瑰花車大遊行。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

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137名北一女樂儀旗隊學生和隨行教練、老師，上周二（27日）啟程赴美，參加年度盛事美國加州玫瑰花車大遊行，這也是暌違18年後再度獲邀，總計11天行程、共3場表演，第一場就是在帕薩迪納市立學院表演，第二場是1月2日的玫瑰花車大遊行，1月3日參與美國迪士尼樂園遊行表演。

在10度低溫與細雨中，北一女樂儀旗隊學生前天（4日）完成美國巡演最後一場演出，在美國加州迪士尼樂園亮麗登場，樂隊成員以輕快的迪士尼樂曲，搭配儀隊精準操槍、旗隊曼妙舞姿，剛中帶柔、別開生面的演出，獲得現場觀眾熱烈掌聲。

完成11天行程後，北一女樂儀旗隊已經在今天清晨返台，學生今天仍然要馬上到校上課，準備下周的期末考與學測，北一女中樂儀旗隊家長後援會長楊永玲表示，參與這次海外演出的北一女學生，有的是即將參加學測的高三生，還有返台隔周就要段考的高一、二學生，不少隊員掛心課業，在飛行途中把握溫書時間，還有學生整晚沒睡，忙著算數學、背英文。

▲▼北一女樂儀旗隊在低溫中前進美國加州迪士尼樂園演出。（圖／北一女提供）

北一女樂儀旗隊家長後援會會長楊永玲轉述，北一女中樂儀旗隊從美國洛杉磯搭機返回台灣，搭乘華航是由家長會榮譽會長蔡武恭擔任機長，機上還有一位儀隊的家長是空服員。

在返台時，機長蔡武恭透過機上廣播表示，「非常開心能與剛完成美國Pasadena玫瑰花車遊行的北一女中樂儀旗隊同學一起飛回台灣，並提及能夠完美的完成這趟旅程，再度將台灣推向世界的焦點，是經過了無數次練習，無論是烈日高照或是寒流來襲，都可以看到你們每一天練習的堅持，就是為了實現當初對自己許下承諾。」

北一女校長陳智源也在下機時給孩子們鼓勵，指這趟旅程成果豐碩，出發前所設定的目標皆順利完成，甚至超乎預期，北一女樂儀旗隊帶著自信與笑容，完成多項人生成就解鎖，向全世界展現堅毅美麗的力量，感動了所有人，也很榮幸能代表台北市、代表台灣完成這項使命。

陳智源表示，「這趟旅程讓校長知道，夢想是要自己努力堅持而來，幸運是靠很多他人的幫助而來，成功是需要靠一群人無私奉獻而來，相信這段經歷對你們的未來將產生強大的力量，再也沒有什麼事情可以擊倒你們（包括學測或期末考），大家真的很棒，我為你們感到驕傲。」

▲暌違18年，北一女樂儀旗隊再度參加美國玫瑰花車大遊行。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

