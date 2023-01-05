楊梅警農曆春節前大動員　5天內尋獲12名失蹤人口

▲桃園楊梅警方在農曆春節前大動作執行尋人工作，尋獲離家2個多月的15歲徐姓少女。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節前，桃園市楊梅警分局大動員執行尋人工作，自元旦至今（5）日短短5天尋獲12名失蹤人口，其中包括失蹤2個多月的徐姓少女與38歲的許姓男子，成功讓失蹤者在農曆春節前返家與家人團聚；楊梅警方強調，每件失蹤人口協尋案件，除了是基層同仁用心成果外，也代表家屬迫切的期待，未來同仁仍會持續追查各種可能線索，竭盡所能尋找失蹤人口，讓失蹤者早日與家人團聚。

楊梅警方自元旦起執行「加強重要節日安全維護」及「推動社區警政再出發」工作，針對近期詐欺集團非法囚禁人口販運案件，根據統計其中65%以上受害者是失蹤人口，協尋人口為當前工作重點，警方持續動員警力針對轄區內旅宿業、出租大樓、套房等處所清查，執行僅5日已尋獲12名失蹤人口，積極為民服務也獲得家屬感謝。

其中草湳派出所警員蕭惟尹針對去年11月間放學未歸離家失蹤人口15歲徐姓少女，透過少女常用通訊軟體，搜尋找蛛絲馬跡，員警與少女線上對話聊天取得信任後慢慢開導，告訴少女家人十分擔心著急其在外安全，希望能盡早返家團圓，終於軟化少女心防，重返家庭溫暖懷抱。

▲桃園楊梅警方在農曆春節前大動作執行尋人工作，尋獲負氣離家的許姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，大坡派出所警員余奕辰獲悉轄内38歲許姓男子日前負氣離家，家人因母親過世無法聯繫上許男，因而報警請警方協尋，基於同理心，員警利用大數據分析資料研判，許男可能出現時間地點，排除困難遠赴台中市順利尋獲失蹤的許姓男子，在農曆春節前幫助其返家與家人團聚與追思先慈。

楊梅警方表示，每件成功失蹤人口查尋案件，都是同仁用心努力成果，背後意代表一個家庭的期待，期盼第一線同仁持續追查各種可能線索，竭盡所能找尋失蹤人口，為家屬一圓團圓夢。