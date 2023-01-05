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兒子新女友是單親媽！爸崩潰招了「睡過她」：孩子是我的種

▲▼情侶,約會。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲男子意外發現兒子交往的對象，以前也曾和他交往過。（圖／示意圖／取自免費圖庫StockSnap）

圖文／CTWANT

近日國外一名45歲男網友在網路上發文表示，自己的兒子將新女友帶回家時，意外發現自己過去曾跟對方交往過，而對方還多了一個1歲多的兒子，算一算時間後，更發現那個孩子有可能是自己的小孩，讓他不知該如何是好，只好到網路上求救。

一名45歲男網友在外國論壇Reddit上表示，自己和兒子的新女友見面後，意外發現那位女子是自己過去曾經交往過的對象，並表示「我和對方是在2年前交往，後來因為我失業，彼此才漸漸斷了聯繫」。

男網友在文中說道，他還發現自己的前女友多了一位1歲多的兒子，算一算時間後發現，有可能是自己的小孩「我懷疑那孩子可能是我的兒子，兒子說女友只告訴他，一直以來都是自己獨自扶養小孩，並未告訴兒子其他有關孩子生父的事」。

最後男子表示自己決定向兒子坦白這件事，沒想到兒子的反應意外冷靜「他一整天都沒有和我說話，一段時間後他發給我了一條訊息，告訴我他愛我，但他需要一些時間獨處。」並表示，兒子告訴他將會帶前女友去進行親子鑑定。

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