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大陸 大陸焦點 特派現場

本周返回中國　秦剛：穩定的中美關係攸關星球的前途命運

▲大陸駐美大使秦剛。（圖／CFP）

▲大陸駐美大使秦剛。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導​

即將返中接任大陸外交部長的駐美大使秦剛，4日在美國《華盛頓郵報》發表題為《穩定的中美關係攸關我們星球的前途命運》的署名文章，內容回顧他擔任駐美大使期間的點滴。文章也緩頰中美關係，「我堅信，中美關係的大門已經打開，就不會關上。」

秦剛首先引用美國詩人T·S·艾略特所言，「終點即是我們的起點」，「我於本周離開美國，開始人生新征程。」

他細數，自己走訪了美國22個洲的經驗，感受到中美農業合作不僅有利於兩國，也有利於減少全球糧食供應的不穩定性和應對全球氣候變化，以及切身體會到中美經貿高度依存，「脫鉤斷鍊」並不符合任何一方利益等。

秦剛說，「在新的崗位上，推動中美關係發展仍將是我的重要使命之一。在赴任中國駐美大使時，中美關係面臨複雜困難局面，兩國對話交流機制幾乎全部中斷停擺，中國企業被無理制裁打壓，加上疫情的影響，雙方人文交流受到嚴重阻礙。中國常被視為美『最嚴峻競爭者』。」

對於未來的中美關係，秦剛說，「中美關係的大門已經打開，就不會關上。我也堅信，美國人民和中國人民一樣，都是心胸寬廣、勤勞友善的人民，而一個健康穩定的中美關係攸關兩國人民和我們星球的前途命運。」

秦剛直言，「中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，寬廣的地球足夠容下中國和美國各自發展、共同繁榮。中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。我們不能讓偏見和錯誤的認知導致兩個偉大人民之間的對抗衝突。雙方應在兩國元首的戰略指引下，找到有利於維護世界和平繁榮的正確相處之道。」

他說，「這並非坦途，需要中美兩國各界共同不懈努力，但歷史將證明我們今天的努力和付出是必須而且值得的。」秦剛最後再次引用詩人艾略特寫道，「抵達終點意味著新的出發。」他說，「我相信，中美關係也終將回歸正途並不斷前行。」

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