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社會 社會焦點 保障人權

台南善化凌晨火警　六大一小困樓頂

記者林悅、葉國吏／台南、綜合報導　

台南市善化區今（4日）凌晨1時許，在興華路265號發生火警，消防隊獲報後緊急出動17車、35人前往灌救，救出屋內受困7人，幸好無人傷亡。

▲▼台南善化火警。（圖／民眾提供 ）

▲台南善化火警。（圖／民眾提供 ，下同）

▲▼台南善化火警。（圖／民眾提供 ）

初步調查，起火地點為一樓客廳雜物，燃燒面積約10平方公尺，消防隊抵達現場後8分鐘控制火勢，並在頂樓安全避難區救出六大一小(五女二男:邱姓共五名(女性三位:42歲、27歲、23歲；男性二位:65歲、40歲)、一名胡姓10歲女性、一名吳姓34歲女性)，無人傷亡。

▲▼台南善化火警。（圖／民眾提供 ）

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