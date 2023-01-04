蘇格登2023限定版隆重推出！釋放醇順酒液極致「豐」味

▲蘇格登2023限定版包裝融入巧思，品牌標誌性湖水綠底色上，精選酒款醇厚酒液的色澤，以放射狀線條向外綻放，如同絢爛璀璨的煙火般點亮夜空，為新的開始迎來光明美好。（圖／蘇格登提供，下同）

消費中心／綜合報導

歲末年終之際，洋溢歡愉的節慶氣氛，與摯友親人相聚同歡，懷抱對過去這年滿滿感謝的同時，更一同展望未來。單一麥芽威士忌知名品牌－蘇格登，在這滿載祝福的時刻，隆重推出「2023限定版」，集結品牌三款精選年份的熱銷威士忌，搭配質感包裝設計，釋放醞釀數年的極致「豐」味，亦激發重逢時刻的溫馨悸動！為新年度增添無限「豐」味體驗。

蘇格登「2023限定版」包裝融入許多巧思，以品牌標誌湖水綠為底色，三款精選酒款醇厚酒液的色澤，勾勒出放射狀線條，如同絢爛璀璨的煙火向外綻放、點亮夜空，象徵開年迎來光明美好。外盒左右開闔的設計，亦賦予開禮物一般的驚喜，封存蘇格登三款精選熱銷威士忌各具特色的風味與香氣。

蘇格登15年溫潤琥珀 延時工法優雅醇順

年末親友團聚，凝聚久別重逢的溫馨情誼，彼此更分享該年豐碩的收穫點滴。蘇格登15年單一麥芽威士忌，有著溫潤的琥珀色調，彷彿呼應著此時充滿暖意的氣氛，體現豐厚的情感和祝福。 蘇格登15年以長時間發酵，造就口感的豐富層次，其獨創「雙溫慢淬」延時工法，透過緩蒸慢餾的過程，延長了酒液與銅製蒸餾器對話的時間，輕啜入口即能感受到滿溢的瓜果芬芳、和優雅花香在喉間舞動，尾韻則流露喝茶一般的回甘，層層堆疊的風韻，正如同一年來到尾聲、細細品味回顧過往，格外豐盈而滿足。

▲蘇格登15年單一麥芽威士忌獨創「雙溫慢淬」延時工法，造就口感的豐富層次。

蘇格登醇金13年點「時」成金 甜酒界愛馬仕過桶洋溢果香

每當跨年倒數之際，人們引頸期盼著璀璨煙火迸發的那一刻，彷彿也迎來了新年度的光輝與燦爛！蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，滴滴如金的金黃酒液，鋪灑在「2023限定版」湖水綠盒身，正如夜空的火花ㄧ般，為新的開始揭開耀眼序幕！蘇格登醇金13臻採用了極富盛名的法國波爾多蘇玳產區醇金貴腐甜白酒過桶，具備了天生的濃縮香甜「豐」味與清爽果香，遇上蘇格登特有的醇順威士忌酒體，口感甜美滑順，品飲時感受到豐富果香在舌尖爆發，加上與親友碰杯慶祝時，其醉人的金黃色澤在杯間流轉，好似昇華了每刻相聚時光，盡顯醇金時刻、點「時」成金！

▲蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，以貴腐甜白桶過桶，品飲之際能感受到豐富果香在舌尖爆發。

蘇格登12年醇雪莉桶版耀眼火紅 首創三桶新工藝

當一年來到尾聲，緊接而來的便是喜氣洋洋的農曆春節，家家戶戶無不張燈結綵，蘇格登12年醇雪莉桶版酒液，綻放火紅琥珀色澤，洋溢著濃厚的佳節氣氛！其採用西班牙獨家「訂製養桶工藝」，首創三桶新工藝，三次的熟成從選桶、製桶到選酒養桶，獨門打造香醇多層次的雪莉風味。品飲時既感受到甜美果香氣息在鼻尖縈繞，亦感覺絲綢般滑順口感於舌尖徐徐綻放，是值得一再細細品酩的絕妙風味，不論是年節時分與親人摯友團聚舉杯話家常，抑或走春拜年送禮，都體現無限「豐」味。

*醇雪莉: 雪莉桶過桶之蘇格蘭威士忌

▲蘇格登12年醇雪莉桶版首創三桶新工藝，品飲時既感受到甜美果香氣息在鼻尖縈繞，亦感覺絲綢般滑順口感於舌尖徐徐綻放。

開瓶蘇格登 2023開年更豐順

▲蘇格登2023限定版今日起於全台各地區酒類專賣店開賣，現在就為新年度增添無限「豐」味體驗。

感謝過去、展望未來的歡愉氣氛，從年終逐漸升溫、一路延續至農曆春節，有「2023限定版」相伴，為親友獻上最豐厚的祝福、也為自己開啟嶄新的年度！已經著手規畫如何迎接2023的你，記得開瓶蘇格登，讓醇順佳釀為開年迎來滿溢豐順！

►了解更多蘇格登2023限定版

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