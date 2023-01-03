大陸入境PCR首日「桃機+松機」164人確診！陽性率25％

▲1月6日起中國啟程經港澳轉機抵臺旅客加強檢疫方案。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸疫情嚴峻，元旦起實施的中國大陸乘客加強檢疫專案，桃機首日陽性率高達27.8%。指揮中心發言人莊人祥今（3）日表示，1/1另有133人從松山機場入境，其中18人陽性、115人陰性，兩機場加總當日657人入境、其中164人陽性，陽性率25.0%，未來會等所有採檢結果出爐後再一起公布。

中國大陸1/8起取消入境隔離措施，中央流行疫情指揮中心去年底宣布1/1起實施為期一個月的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對北京、上海、成都、廈門4個直航入境及金馬小三通乘客，在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除中國直航入境我國航班旅客須配合於機場唾液PCR檢驗外，中央流行疫情指揮中心今（3）日宣布，自今（112）年1月6日至1月31日(表定航班抵臺日)，自中國大陸啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

指揮官王必勝表示，陸返台經港澳轉機者，若持PCR檢驗報告或24小時抗原快篩，入境就不需再做唾液篩檢，返回住處進行0+7自主管理的交通方式也無限制。

目前中國流行病毒株以Omicron子代BA.5.2及BF.7變異株為主，惟人潮流動恐增加病毒株變異機會，指揮中心將持續加強境外個案變異株監測，以評估新型變異株發生風險及對我國疫情衝擊。指揮中心再次強調，適逢春節前返鄉人潮，請旅客返臺必須事先瞭解並主動配合我國現行入境7天自主防疫及篩檢規定，共同維護國內社區安全。

▲1月1日自中國入境來台旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）