　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

保障行人安全　桃市府「行人優先時相、行穿線退縮」雙管齊下

▲保障行人穿越路口安全，桃園「行人優先時相、行穿線退縮」雙管齊下。（圖／交通局提供）

▲保障行人穿越路口安全，桃園「行人優先時相、行穿線退縮」雙管齊下。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為減少行人穿越路口與轉向車流產生交織衝突情形，桃園市政府交通局率全國之先，於去 (111)年11月起，針對部分行人穿越常與轉向車造成交織衝突的13 處路口（如：學校、交通場站、大型賣場或醫院）實施行人綠燈提早開啟措施，以達到人車分流的效果，保障行人通行安全並提升路口紓解效率。

交通局2日表示，後續除將持續挑選符合條件路口擴大實施外，針對近期全台發生多起路口轉彎車撞擊行人之肇事案件，亦已全面檢討全市路口人行穿越道設置合理性並予以適度退縮，以兼顧人車通行效率進而提升交通安全。

交通局局長張新福表示，桃園市因學校、交通場站或大型商業設施附近，行人穿越量較一般路口來得龐大，若採一般行車綠燈與行人綠燈同時亮啟方式運作時，常有行人與轉向車產生交織衝突情形，也因為同一時間行人與轉向車輛都要通過，對交通繁忙的路口來說，駕駛人要等好幾個紅燈才能通過。

為此，交通局於桃園市13處路口試辦行人綠燈早開時相，以達到人車分流之效果，保障行人通行安全並提升路口紓解效率。交通局再次提醒，行人及駕駛人於行經路口時，除了確實遵循號誌管制燈號行止之外，車輛轉彎時務必減速慢行並禮讓行人先行，行人行經路口請留意後方轉彎車輛。

ET快訊
台灣打成泰國？　CNN駐台記者曝「完整影片」：絕對沒搞混
林舒語二度失去寶寶！「產檢發現胎停」崩潰
這間名店前有科技執法！　連假狂開400張罰單
快訊／男大生墜落3米深吊橋！　當場死亡
快訊／確定了！台南市警局秘書室主任涉恐嚇取財　2大過免職
下午又有人丟假單！長勤請假擴大　34班延誤「平均50分鐘」
「侯盧配」2024國民黨最強棒？　盧秀燕鬆口：對台灣好都可討
IG打卡吃火鍋！　跨年夜引爆8屁孩大亂鬥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

探視祝福元旦寶寶　張善政：透過補助政策桃園生育率六都最高

保障行人安全　桃市府「行人優先時相、行穿線退縮」雙管齊下

蕭壠迎新年藝陣館什家將　互動探索館換新風貌

滿足南科家庭就近入學需求　善化茄拔國小幼兒園校舍新建增班

盲人環台公益路跑　台東大武分局起跑

不少是剖腹生產！　桃園宏其醫院2023年元旦寶寶接生18名

台南啟動2023年重要節日維安作業　黃偉哲要讓市民安心過好年

長勤「年終只發1個月」爆集體請假　桃園勞動局喊話航空業

車停桃園休息被摸走10萬元　機車毒蟲落跑半小時被圍捕

新北板農活力超市推年貨　消費滿5000送200抵用券

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

是青春！灌籃高手來了！　上杉昇重現《直到世界盡頭》

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

張韶涵跨年開唱遭諷「車禍現場」　網PO現場片揭真相怒了

王心凌蘇有朋互COVER名曲！　《紅蜻蜓》《愛你》舞台交換

宋慧喬遇霸凌仔「一拳貓下去」　身上全是疤...佈局18年復仇

探視祝福元旦寶寶　張善政：透過補助政策桃園生育率六都最高

保障行人安全　桃市府「行人優先時相、行穿線退縮」雙管齊下

蕭壠迎新年藝陣館什家將　互動探索館換新風貌

滿足南科家庭就近入學需求　善化茄拔國小幼兒園校舍新建增班

盲人環台公益路跑　台東大武分局起跑

不少是剖腹生產！　桃園宏其醫院2023年元旦寶寶接生18名

台南啟動2023年重要節日維安作業　黃偉哲要讓市民安心過好年

長勤「年終只發1個月」爆集體請假　桃園勞動局喊話航空業

車停桃園休息被摸走10萬元　機車毒蟲落跑半小時被圍捕

新北板農活力超市推年貨　消費滿5000送200抵用券

彰化二林土雞場再爆禽流感　撲殺1.5萬隻

男友擁小三甜睡！她氣喊：你們在幹嘛？　綠茶汪轉頭「勝利微笑」

南橫U型盲彎超扯違停！騎士出彎被嚇到　駕駛回嗆：這白線捏

探視祝福元旦寶寶　張善政：透過補助政策桃園生育率六都最高

煙火炸傷女客！小琉球流氓遊客太扯　消防調查報告出爐

補選倒數衝刺投票率　王鴻薇打「團體戰」複製蔣萬安勝利方程式

男星神撞臉翁立友...女粉暴動求包養「簽名在內衣上」！

要花640萬買竹北2房中古屋？　準房東「佛心1規劃」眾人卻傻了

朱芯儀抗癌1年「決定不拼存活率」：好辛苦！　藍勾勾湧入鼓勵

幕後／蔡英文敗選施政策略變了　2動作從被動因應改「主動領導」

戲精弟被摸頭秒切暴哭模式　哥發現「神奇按鈕」玩上癮！

地方熱門新聞

桃園勞動局呼籲航空業者　發放合理年終

台南啟動2023年重要節日維安作業

停車休息被摸走10萬　毒蟲被捕

桃園宏其婦幼　2023年元旦寶寶接生18名

台南好young跨年晚會演唱會線上觀看全台最高

威天宮浴火重建ING　關聖帝君安座祈福大典

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

蕭壠迎新年藝陣館什家將

屏東市元旦升旗暨健行　民眾參與熱絡

2023冬山舊河港燈節　光影視覺迎新年

空拍直擊！高雄夢時代跨年現場爆人潮

善化茄拔國小幼兒園校舍新建增班

張善政：國中小免費午餐將上路

中原大學新生註冊率100%　連續5年全國第一

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

《葉問》男星突宣布「離婚7年演員妻」！

18歲男星陳屍家中！死因是藥物過量…雙親悲揭真相

台南轎班5成員自撞橋墩！　3死2傷

今全台有雨！10級強風要來了　下波冷空氣時間曝

快訊／蘿莉塔深夜拋結婚喜訊！

已婚女警偷吃男警爽遊墾丁　海軍尪心碎

「上班不要看」正妹員工結婚了！　認秘戀同事2年

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

行李員「遭瞬間吸入飛機引擎」慘死

蔡依林台下驚見「長髮妹掉出雙球」！大尺度畫面瘋傳

竹科遊日潮　爆10團有9團必跑「極樂行程」

路人抬頭看101煙火　驚見旅館男女

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

「總統不爽快發現金」　綠幕僚揭原因

台南恐怖車禍身分曝！3死最年輕僅16歲

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD

蔡依林跨年夜送新年禮物　終於唱《海盜》！笑：明天就不唱了XD
白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

白冰冰花蓮跨年唱《First Love》　獨特白式唱腔...網笑：唱得像失戀ＸＤ

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

台灣女孩全英文介紹艋舺祭典 超流暢口說驚呆在場外國人！

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

找水豚君聊煩惱大談心　牠乖乖傾聽滿臉無奈XD

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

艾薇兒《Girlfriend》就是青春　《Complicated》誰沒聽過！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面