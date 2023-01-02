保障行人安全　桃市府「行人優先時相、行穿線退縮」雙管齊下

▲保障行人穿越路口安全，桃園「行人優先時相、行穿線退縮」雙管齊下。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為減少行人穿越路口與轉向車流產生交織衝突情形，桃園市政府交通局率全國之先，於去 (111)年11月起，針對部分行人穿越常與轉向車造成交織衝突的13 處路口（如：學校、交通場站、大型賣場或醫院）實施行人綠燈提早開啟措施，以達到人車分流的效果，保障行人通行安全並提升路口紓解效率。

交通局2日表示，後續除將持續挑選符合條件路口擴大實施外，針對近期全台發生多起路口轉彎車撞擊行人之肇事案件，亦已全面檢討全市路口人行穿越道設置合理性並予以適度退縮，以兼顧人車通行效率進而提升交通安全。

交通局局長張新福表示，桃園市因學校、交通場站或大型商業設施附近，行人穿越量較一般路口來得龐大，若採一般行車綠燈與行人綠燈同時亮啟方式運作時，常有行人與轉向車產生交織衝突情形，也因為同一時間行人與轉向車輛都要通過，對交通繁忙的路口來說，駕駛人要等好幾個紅燈才能通過。

為此，交通局於桃園市13處路口試辦行人綠燈早開時相，以達到人車分流之效果，保障行人通行安全並提升路口紓解效率。交通局再次提醒，行人及駕駛人於行經路口時，除了確實遵循號誌管制燈號行止之外，車輛轉彎時務必減速慢行並禮讓行人先行，行人行經路口請留意後方轉彎車輛。