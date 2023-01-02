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楊蕙如爆民進黨互鬥內幕　嗆「衝進來領九萬真香」

▲▼「卡神」楊蕙如被國民黨副主席連勝文提告求償，到台北地院開完庭表示「不在意」。（圖／記者黃哲民攝）

▲「卡神」楊蕙如。（資料照／記者黃哲民攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨九合一敗選檢討，有人抓側翼為戰犯，前桃園市議員王浩宇也挨轟。對此，「卡神」楊蕙如表示，自己想幫忙說句話，王浩宇站在戰場最前線，但黨內有人卻是從不髒手、從不認錯，贏得政權後「馬上背叛原戰友衝進來領九萬真香」。

楊蕙如說，王浩宇對民進黨是加分是扣分，見仁見智，但是他至少有對外作戰的能力，也的確站在最前線。他不是只有進廚房弄髒手，而是進戰場戰到滿身污泥，當然他除了對外開砲外，也會對內開轟，同樣的道理也可適用在其他有戰力和殺傷力的綠營側翼，重點是操盤的人怎麼運用這些武器，戰略論述是否能說服社會大眾？武器要殺敵還是炸膛，都在運用的人的能力。

楊蕙如指出，但令她不恥的是，有人從不髒手，切雞拍沙龍照裝清高，有人拍了馬桶廣告爆炸了栽贓給他人，對外從不認錯。更噁心的是，為了奪權把內部資料洩漏給親近媒體甚至敵營，只為了在黨內鬥爭中先排除異己。不幸的是，這群人「剛好」都在過去或是未來都位居高位、領高薪，對外無戰力，但很會背刺前線友軍。

楊蕙如透露，這些人裡面有些之前罵民進黨罵超大聲，罵到2018綠營崩盤。然後2019年中民進黨民調逆轉領先後馬上背叛原戰友衝進來領九萬真香，然後2022被他們玩到慘敗之後又馬上換下家，開始回頭批評讓他們坐領高薪的原派系，捧他們之前罵超難聽的功德主。

楊蕙如強調，她不認識王浩宇，印象中連面都沒見過，更不要說是朋友了。不過之前他一人力抗逆轉藻礁公投的時候，某些人還在喝啤酒訂攝影棚拍做菜美照。更不要說把大量綠營側翼群組名單截圖外洩，只為在過去痛罵功德的新主子面前奪權效忠鬥爭的髒東西。

楊蕙如說，所謂的反省，需要徹底，所謂的清創，就得乾淨，「2024綠營想贏？請先清理出賣同志鬥爭自己人的背刺仔。不要以為你栽贓給無辜的人，別人就不知道是你做的！」

▲▼楊蕙如發文。（圖／翻攝臉書）

▲楊蕙如發文。（圖／翻攝臉書）

楊蕙如過去因透過信用卡優惠獲利而被封為「卡神」，在2018年台籍旅客被颱風困於日本關西機場時，帶風向幫助日代表謝長廷解套，最後導致日本大阪辦事處前處長蘇啟誠死亡事件，被判刑5月、得易科罰金15萬元定讞，但她仍不服氣，以將她定罪的刑法140條違憲為由，聲請憲法法庭解釋。目前憲法法庭已經受理，併案審理中。

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