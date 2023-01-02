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魯拉3度出任巴西總統　矢言打擊一切不平等

▲▼巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）宣誓就職。（圖／路透）

▲巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）宣誓就職。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天宣誓就職。魯拉在總統府高原宮前向支持者發表演說表示，打擊一切不平等將是他任內的優先事項。

前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因不願公開承認魯拉勝選，在卸任前赴美，拒絕在今天的總統就職典禮上將總統綬帶移交給魯拉。

總統府禮賓司想到的解決方法就是由巴西社會各階層的8位代表和魯拉一起走上通往高原宮的斜坡通道，將總統綬帶從一個人手中傳到另一人手中，最後為魯拉戴上。

魯拉在高原宮前向支持者發表演說表示，新政府將致力於打擊一切形式的不平等，從收入、性別到種族，因為巴西最富有的5%人口的收入相當於其他95%巴西人的收入，這樣的情況是不可接受的。

魯拉說，不能接受巴西繼續生活在偏見、歧視和種族主義中；巴西是一個由多色人種組成的國家，所有人都應該擁有同樣權利，不能因為膚色而被迫面對更多障礙。

魯拉舉例，像是就讀最好私立學校的孩子和在公車站擦鞋、沒有學校可唸的孩子之間的不公平；剛得到玩具作為禮物的快樂孩子和耶誕夜餓得哭泣的孩子之間的不公平。

魯拉在就職典禮上的演說也帶有安撫的語氣，指出選舉爭端分裂後，國家社會應該團結一致，因為沒有人希望國家長期處於戰爭狀態或家庭生活在不和諧之中，重新恢復被仇恨言論和謊言傷害的民主精神。

魯拉還譴責「少數暴力群體」的行為，指稱巴西人民不接受拒絕生活在民主政權中少數激進分子的暴力，並呼籲停止仇恨、假新聞、槍枝和炸彈，因為人們只希望能夠和平工作、學習，照顧家庭和生活幸福。

當總統府前有支持者大喊「不要赦免這些激進分子的暴力行為」、打斷魯拉的演說時，魯拉說：「現在不是怨恨的時候。」

此外，魯拉稍早表示將廢除政府支出上限，但今天他在就職典禮上說，政府不會浪費資源，會繼續投資在國家最寶貴的資產，即巴西人民身上。

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