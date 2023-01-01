桃園新住民職人「新味．禮」料理決賽　打造「剪刀料理」新商機

▲新住民職人新味．禮料理決賽。（圖／由米提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情持續已3年，國人的生活型態面臨很大的改變，其中飲食習慣尤為最關鍵的變化。民眾基於防疫及健康考量，降低外食比例、在家用餐機率變高。新時代小家庭興起以調理包或醬料基底，為用餐輕鬆加一道菜，開啟自煮防疫新模式。

▲來自泰國參賽者，向評審分享曼谷夜市熱門「泰式酸辣火山排骨」。（圖／由米提供）



宅經濟發酵，由米整合行銷與桃園市新移民女性關懷協會看見「剪刀料理」商機，以「新住民」擅長的家鄉料理為出發點，共同攜手舉辦第一屆桃園新住民職人創意料理「新味．禮」海選。期透過懶人快速料理，用食物交朋友，讓新住民異國煮藝，變成居家防疫自煮的新趣味。

▲每道都美味可口，讓評審傷透腦筋。（圖／由米提供）

由米整合行銷執行長楊禮琳１日表示，本次競賽以「懶人料理」為主題，創造美味並兼顧健康、快速有創意的異國美食。海選當天，共有12道「懶人料理」進入決賽，多位來自越南、泰國、印尼、中國等設籍於桃園的新住民參賽。本次評審團為桃園產官學指標人物，分別為移民署桃園站黃英貴主任、工商建研會桃竹聯誼會陳俐臻會長、開南大學行銷系陳裕達教授、桃園統領百貨企劃處李奇珍處長、統領店長、桃園新創會前理事長曹爾居等人。

▲新住民朋友期用「異國剪刀料理」打造自煮新趣味。（圖／由米提供）

評選方式以「料理風味、在地食材運用、料理主題設計與創意及料理整體觀感及美感」為四大評審指標。來自曼谷夜市最熱門的泰式酸辣火山排骨、泰北名菜番茄豬肉醬，及享譽國際的印尼巴東牛肉醬及新蔬食口味的越南蔬食堅果醬..等，每道料理有其獨特的香氣與口感，每位參賽者紛紛端出拿手好菜，讓評審評分時大傷腦筋。

▲參賽者紛紛端出拿手好菜。（圖／由米提供）

黃英貴主任表示，她相信以新住民家鄉美食所監製的懶人料理，一定會大有市場，台灣人一向注重美食，喜歡嘗試不同的口味，相信懶人料理如能商品化推出，必能吸引消費者的注意。陳俐臻會長說，想在市場上成功銷售懶人包料理，除了味道、口感、價格外，最重要的是還需要符合獲得衛生認證的食品安全標準，樂見懶人包料理能走出新階段。

▲泰國參賽者，向評審分享曼谷夜市熱門「泰式酸辣火山排骨」。（圖／由米提供）

開南大學行銷系陳裕達教授表示，由新住民研發的異國料理，不但是味道獨特外，還能在行銷上運用文化內容，相信將會帶動懶人包料理的創新。桃園新創會前理事長曹爾居表示，「剪刀料理」商機無限，期待品嚐到不同文化的新風味。統領百貨李奇珍處長指出，參賽者卯足全力著重健康與在地食材，推出忠於自己家鄉味的真誠心意已都是冠軍。若能將這些能讓食物畫龍點晴的醬料推出市場，會是普羅大眾的佳音與福氣。

桃園市新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青表示，桃園為多元融合的友善城市，如何能厚植新住民專業人力，讓新住民文化成為桃園新文創，也讓有專業手藝的新住民成為新職人，這是這是成為活動協辦方的原因。12月28日於新移民女性關懷協會進行的決賽結果，將於112年度1月中公告並頒獎，獎項分別為新煮異獎項、新創異獎項及異級棒獎項共六名。