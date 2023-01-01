　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

堆疊行李驚人畫面曝！長榮航勤員工不出勤衝擊大　工會：提高薪資

▲▼長榮航勤員工不滿年終僅一個月，集體休假，大批行李無人力處理。（圖／工會提供）

▲長榮航勤員工不滿年終僅一個月，集體休假，大批行李無人力處理。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮海運豪發逾45個月年終，但同集團長榮航勤年終僅1個月，加上長期人力不足，元旦(1/1)爆發集體請假，僅5成人力出勤，貨物和行李作業人力嚴重不足，處理不完的旅客行李畫面曝光，延綿看不到終點，截至上午11時，已影響47航班，長榮航空企業工會今發出聲明聲援，要求機場人力補足，先提高薪資水平。

長榮航勤員工不滿年終少，加上長期人力不足，工作量繁重，今元旦爆發上百名員工集體休假，出勤人力僅有5成，昨晚9時後貨運就無人下貨，今天持續人力出現缺口，旅客行李堆疊無人處理畫面也曝光，行李轉盤無人力可裝櫃，等待處理行李綿延到看不到終點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

機師工會也聲援長榮航勤，機師工會理事長李信燕表示，今天上午沒有人力處理行李，就她所知，已經有航班嚴重延誤4小時，下午人力會更少，可能延誤情況會更嚴重，即便長榮航勤調度其他單位人力支援，但航班作業有一定專業度，仍難以消化，長榮航勤長期人力不足，長久有缺難補，呼籲長榮航勤和交通部正視。

長榮航空企業工會也發聲明聲援，指出長榮航勤是長榮航空的子公司，員工負責機坪裝卸、搬運、清艙等高強度的勞力工作，如果沒有航勤人員忍受風吹雨淋日曬和輪班出勤，航班難以正常運作，但血汗勞動一直沒有換來合理的薪資水平，人力不足的情況日趨嚴重。也導致長榮航空地勤自己人力不足的情況下，也需要加班支援行李搬運等工作。

▲▼長榮航勤員工爆集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲長榮航勤員工爆集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／工會提供）

長榮航空企業工會指出，自昨日（12/31）晚間開始，長榮航勤在本來就人力不足的情況下，報載，因本次集團年終獎金發放，長榮航勤僅發放一個月，引發大量航勤人員嚴重不滿，自發性「依法休假不加班」，致諸多航班嚴重延誤。

長榮航空企業工會強調，改善勞動條件、提高員工向心力，是支撐更促進航空業營運的不二法門。希望長榮集團能看到基層員工的期盼，提高集團各部門的年終獎金和薪資水平，實施國定假日出勤兩倍薪，鼓勵員工，才能留住人才，補足機場嚴重不足的人力，讓航空業更能正常運作。呼籲長榮集團的地勤人員應該團結起來、共同爭取合理的勞動條件，才能長期改善我們的工作環境。

▲▼長榮航勤員工爆集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲▼長榮航勤員工爆集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／工會提供）

▲▼長榮航勤員工爆集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲▼長榮航勤員工爆集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／工會提供）

▲▼長榮航勤員工爆集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／記者李姿慧翻攝）

ET快訊
快訊／元旦共機擾台！　15架越海峽中線
隋棠元旦照意外爆料「謝沛恩新歡」！　超狂身家起底
象山拍煙火悲劇！　「101成火燒大樓」崩壞照曝
3線1警官遭聲押！　扯出議員「涉不當男女關係」
TANK上台前「心臟突發病」　跨年演出取消
快訊／今增20死！本土+25270　較上週日增43%
不普發現金！　綠委開第一槍：人民失落多於體諒
行李堆疊無人處理！　機場驚人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史無前例跨2次！高雄今晚再開跨年演唱會　大港花火狂放223秒

自陸返台「唾液PCR」今上路！將採500多人　明下午有結果

請大家幫忙！安得烈慈善協會：1008個家庭年菜沒著落

今增20死！50多歲男「返台不適至急診」　住院搶救10天不治

北返車潮湧現！國5北上塞了「恐堵到午夜」　下午國道防9處地雷段

寒冬「雙毒」肆虐！醫點名5件事必做　避免重症、死亡風險

象山卡位拍煙火悲劇　「101成火燒大樓」濃煙狂冒！崩壞照曝

快訊／今增20死！本土+25270　較上周日增43%

機捷41小時不打烊　跨年運量逾10萬人終見回春

助弱勢生求學不中斷　教育部籲響應「學校教育儲蓄戶」

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

徐懷鈺台中跨年「中空水鑽衣」辣翻　《妙妙妙》《分飛》4經典掀回憶殺

史無前例跨2次！高雄今晚再開跨年演唱會　大港花火狂放223秒

自陸返台「唾液PCR」今上路！將採500多人　明下午有結果

請大家幫忙！安得烈慈善協會：1008個家庭年菜沒著落

今增20死！50多歲男「返台不適至急診」　住院搶救10天不治

北返車潮湧現！國5北上塞了「恐堵到午夜」　下午國道防9處地雷段

寒冬「雙毒」肆虐！醫點名5件事必做　避免重症、死亡風險

象山卡位拍煙火悲劇　「101成火燒大樓」濃煙狂冒！崩壞照曝

快訊／今增20死！本土+25270　較上周日增43%

機捷41小時不打烊　跨年運量逾10萬人終見回春

助弱勢生求學不中斷　教育部籲響應「學校教育儲蓄戶」

史無前例跨2次！高雄今晚再開跨年演唱會　大港花火狂放223秒

前兄弟橫田久則來台報恩　台鋼領隊致電西武GM致意

自陸返台「唾液PCR」今上路！將採500多人　明下午有結果

屋主還沒搬走「適合賣房嗎」？　過來人曝8關鍵：3周就賣掉了

國中小免費營養午餐　張善政：農曆年後新學期上路

打造「居家高級感」不用花大錢　掌握4重點就能有品味

請大家幫忙！安得烈慈善協會：1008個家庭年菜沒著落

元旦共軍再擾台　15架軍機越海峽中線、進西南空域

元旦連假屏東墾丁人潮塞爆　警估1日下午起出現北返車潮

伊能靜突吐「不管不查」婚姻現況！1個月前剛爆婚變：每個人都是來去關係

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

2023來了！5生肖「犯太歲」　小心衰一整年

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

101跨年遭「心靈爆擊」！18字羞辱一票人笑了

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

墾丁大街人潮大爆炸！擠沙丁魚畫面曝光

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

2023年最強財運大公開　「3生肖」要賺翻了

全台連下2天！元旦3縣市大雨　10級強風來了

更多熱門

相關新聞

年終僅1個月！長榮航勤員工不出勤「47航班延誤」　桃機：紓解17班

年終僅1個月！長榮航勤員工不出勤「47航班延誤」　桃機：紓解17班

長榮航勤員工不滿年終僅1個月，今元旦(1/1)集體請假和休假，導致僅5成人力出勤，貨物裝卸和行李作業人力嚴重不足，桃機公司表示，截至上午11時，已影響47航班，其中出境31班，約2965名旅客出境受影響，目前已成立應變小組，與業者討論應變方案。

馬尼拉航管系統異常！9航班轉降繞道　民航局：協調其他情報區協助

馬尼拉航管系統異常！9航班轉降繞道　民航局：協調其他情報區協助

年終僅1個月！員工集體請假「航班大誤點」　長榮航勤：調人力支援

年終僅1個月！員工集體請假「航班大誤點」　長榮航勤：調人力支援

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

航運股年終爆紅！這3檔外資寵愛　2022買逾518億

航運股年終爆紅！這3檔外資寵愛　2022買逾518億

關鍵字：

長榮工會長榮航勤不出勤行李航班延誤

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

快訊／翁立友結婚了！　正妹老婆首曝光

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

快訊／IU親發聲！甜蜜認了「1原因愛上李鍾碩」

白冰冰跨年唱《First Love》！一開口全場崩潰

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

資深男星元旦驚傳辭世享壽84歲　同劇女星悲痛

本土劇女星「升級到4期癌友」

Super Junior神童爆熱戀！「女方身份曝光」

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面