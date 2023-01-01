堆疊行李驚人畫面曝！長榮航勤員工不出勤衝擊大　工會：提高薪資

▲長榮航勤員工不滿年終僅一個月，集體休假，大批行李無人力處理。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮海運豪發逾45個月年終，但同集團長榮航勤年終僅1個月，加上長期人力不足，元旦(1/1)爆發集體請假，僅5成人力出勤，貨物和行李作業人力嚴重不足，處理不完的旅客行李畫面曝光，延綿看不到終點，截至上午11時，已影響47航班，長榮航空企業工會今發出聲明聲援，要求機場人力補足，先提高薪資水平。

長榮航勤員工不滿年終少，加上長期人力不足，工作量繁重，今元旦爆發上百名員工集體休假，出勤人力僅有5成，昨晚9時後貨運就無人下貨，今天持續人力出現缺口，旅客行李堆疊無人處理畫面也曝光，行李轉盤無人力可裝櫃，等待處理行李綿延到看不到終點。

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機師工會也聲援長榮航勤，機師工會理事長李信燕表示，今天上午沒有人力處理行李，就她所知，已經有航班嚴重延誤4小時，下午人力會更少，可能延誤情況會更嚴重，即便長榮航勤調度其他單位人力支援，但航班作業有一定專業度，仍難以消化，長榮航勤長期人力不足，長久有缺難補，呼籲長榮航勤和交通部正視。

長榮航空企業工會也發聲明聲援，指出長榮航勤是長榮航空的子公司，員工負責機坪裝卸、搬運、清艙等高強度的勞力工作，如果沒有航勤人員忍受風吹雨淋日曬和輪班出勤，航班難以正常運作，但血汗勞動一直沒有換來合理的薪資水平，人力不足的情況日趨嚴重。也導致長榮航空地勤自己人力不足的情況下，也需要加班支援行李搬運等工作。

▲長榮航勤員工爆集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／工會提供）

長榮航空企業工會指出，自昨日（12/31）晚間開始，長榮航勤在本來就人力不足的情況下，報載，因本次集團年終獎金發放，長榮航勤僅發放一個月，引發大量航勤人員嚴重不滿，自發性「依法休假不加班」，致諸多航班嚴重延誤。

長榮航空企業工會強調，改善勞動條件、提高員工向心力，是支撐更促進航空業營運的不二法門。希望長榮集團能看到基層員工的期盼，提高集團各部門的年終獎金和薪資水平，實施國定假日出勤兩倍薪，鼓勵員工，才能留住人才，補足機場嚴重不足的人力，讓航空業更能正常運作。呼籲長榮集團的地勤人員應該團結起來、共同爭取合理的勞動條件，才能長期改善我們的工作環境。

▲▼長榮航勤員工爆集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／工會提供）

▲▼長榮航勤員工爆集體不出勤，大批旅客行李無人處理。（圖／工會提供）