全裸懸在車站鐵軌外　紐約男墜6公尺趴地抽搐畫面曝光

美國紐約市一名男子12月23日全裸懸掛在車站防護欄外,一度只靠單手支撐、不斷踢著腿,最後因體力不支,從約6公尺高的地方墜落地面,且手部不斷抽搐。

紐約郵報報導,事發於紐約市布朗克斯區一處車站,男子全身赤裸,就連私密處部位也沒有穿衣物遮擋,在列車緩緩進站時,整個人在懸掛在鐵軌防護欄外側。這起事件被多人目擊,也有人把過程拍攝下來,相關影片正在網路流傳。

依據影片,男子墜落地面後,趴在地面上,身上並未有明顯血跡,但身體部分部位不斷抖動。拍攝者當時走近查看男子狀況,並稱會報警處理。事後,紐約警局證實這起事件,並稱這名20多歲男子當時送醫時意識清醒。

