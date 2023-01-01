洗澡突哭喊：BB痛！5歲女童驚吐斷臂狼父「手肘猥褻」　媽當場氣炸





▲花蓮5歲女童遭斷臂狼父猥褻，媽媽得知後當場崩潰，憤而提告揭發丈夫惡行。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／花蓮報導

花蓮一名斷臂狼父涉嫌猥褻年僅5歲的女兒，某天妻子在幫女兒洗澡時，女兒突然哭喊，「BB痛痛」，經妻子追問之下，全案才因此曝光。花蓮地院近日審結，狼父被依法判刑4年2個月。

根據判決，狼父有家暴前科，而因工作關係導致其雙手前臂截肢，而其與妻子分居，平時與母親及一對兒女同住。妻子指控，她2020年某天替女兒洗澡時，女兒突然哭喊，「下面很痛」，當時她以為是尿布疹不疑有他，但隔天阿嬤才脫口，「小孩子疑似被爸爸那個」，她趕緊追問女兒。

妻子表示，當時女兒還不敢說出來，她不斷安撫、鼓勵女兒，並表示，「講出來沒有關係」，女兒這才說出，「爸爸摸我BB，爸爸有叫我脫褲子，然後摸我，並對我比『噓』的動作」。她一聽崩潰，立刻帶女兒到醫院驗傷，而經診斷，女兒大小陰唇紅腫、前庭紅腫等傷勢，她決定揭發狼父惡行，憤而報警提告。

法院審理時，請來專業社工協助採證女童證詞，女童表示，「爸爸晚上會在房間摸我，是在褲子裡面摸，我不喜歡這樣，就叫他不要摸，但他還是繼續摸，我覺得很痛，所以有哭，我不想跟他一起睡覺，因為他會摸我BB，我不要理他，我有把這件事情跟媽媽、阿公、阿嬤說」。

女童還稱，有次她在阿嬤房間睡覺，醒來就看到爸爸在抽菸，「他叫我脫褲子，用右手摸我的BB」，爸爸還用手比「噓」的動作，「應該是要我不要跟別人說這件事」。

不過，這名狼父否認犯行，辯稱自己雙臂殘缺，根本無法犯下此案。然而，女童卻在法院印出他全身照片時，清楚用紅筆圈下他的手肘部位，就連阿嬤也出面作證，稱孫女有跟她提過此事，讓狼父百口莫辯。

法官審酌，女童案發後身心受創，經常作惡夢，甚至不敢洗澡，且也被醫院診斷為「適應障礙伴隨焦慮」。法官認為，狼父為逞一己私慾，無視女兒年幼，竟罔顧人倫將女兒當作他滿足性慾的對象，且至今仍未見其反省，看不出有悔意，最終將他依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪判刑4年2個月。全案可上訴。