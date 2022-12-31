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快訊／被禁足想出門…新北16歲女「爬牆翹家」　3樓墜落哀嚎送醫

▲▼ 救護車 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲ 新北16歲女「爬牆翹家」從3樓墜下痛苦送醫 。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、戴上容／新北報導

新北市中和區南山路今天清晨4時許發出轟天巨響，一名16歲女子倒臥地面、不斷哀號，附近鄰居嚇壞趕緊報警，警消獲報到場了解，這名16歲女子因為和家人吵架，堅持要深夜離家出門玩，於是她異想天開攀爬在3樓住家外，結果不慎掉落。

據了解，這名女子國中畢業後就未再升學，墜樓意外發生後，警消到場，女子意識清楚的向警消表示，她全身非常疼痛被送往雙和醫院，詳細事發情形仍待調查。

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