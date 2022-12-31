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流感重症+5！6歲男童染A流「疑病毒性腦炎」　全台公費疫苗剩7萬多劑

▲▼12/26中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情之外也要注意流感！疾病管制署今（31）日公布國內新增5起流感併發重症個案，當中最年輕是一名年6歲男童，因為發燒、意識改變、極度倦怠感到急診，後持續意識不清，懷疑病毒性腦炎，轉往醫學中心，最後確認感染A流感H3N2。本流感季已累積19例重症通報，而目前公費流感疫苗只剩約7萬多劑。

疾管署副署長莊人祥說明，新增5例流感併發重症，發病日介於12月12日至12月20日之間，除1名是6歲男童，其餘4名為50歲多歲至80多歲成年人，多為年長者，本身也都有慢性疾病，包含腎臟疾病、肝臟疾病、心血管疾病等。

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至於6歲男童，莊人祥說明，個案從12月12日開始發燒、意識改變、極度倦怠感，13日到急診就醫，當日驗出A型流感陽性，因個案持續意識不清，懷疑病毒性腦炎，後來轉診到另外一家醫學中心，16日PCR驗出H3N2陽性。

根據疾管署統計，本流感季自10月以來已經累計19例流感併發重症確定病例，其中3例死亡；19例個案分別為16例H3N2、2例H1N1、1例B型流感；18例沒打流感疫苗；14人有潛在病史。

根據疾管署國內疫情摘要，社區流感病毒持續活動，近4周檢出流感病毒以 A/H3N2 為主，類流感門急診總就診人次略升，高於前2個流感季同期。

莊人祥表示，本流感季疫情一直處於低低平平、沒有特別上升狀態，這次新增5例也是2周內累計新增，和新冠疫情前相比都比較低。不過，接下來將是農曆春節，民眾出國、返鄉等活動增加，接種疫苗剛開始比較有保護力，但後續有無病毒變異等，疫情趨勢可能還有變化。

根據疾管署統計，今年公費流感疫苗接種情況踴躍，從10月開打以來已經接種632.5萬劑，僅剩餘7萬劑；而且部分縣市已經使用完畢，像台北市的74萬餘劑就已全數用罄。如果現階段想要接種公費流感疫苗，莊人祥提醒，可以先查詢接種地點有無提供疫苗。

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