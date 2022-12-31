2022年回顧／國內外26名人殞落　朱俐靜抗癌2年過世、球王比利病逝

記者朱祖儀、施怡妏／綜合報導

2022年到了尾聲，這一年國內外發生了大大小小事件，除了俄烏戰爭開打、美國眾議院議長裴洛西訪台、九合一大選等事件外，也有不少名人損落，讓眾人感到不捨。《ETtoday新聞雲》整理了2022年離世的國內外名人，替逝者哀悼，也希望大家珍惜和身邊親友相處的機會。

國內

＊明金成：知名導演兼演員明金成今年1月喜獲龍鳳胎，卻在2月8日深夜因心肌梗塞，緊急送往國泰醫院搶救，可惜仍宣告不治，享年51歲。

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▲明金成。（圖／翻攝Jimmy 明金成臉書）

＊常楓：資深男星常楓曾奪下金馬、金鐘雙金影帝等榮耀，演藝經歷為台灣影視圈寫下輝煌歷史，但2月9日於家中安詳辭世，享嵩壽100歲。

＊巴戈：資深藝人巴戈出道已有60個年頭，演藝生涯中2度以節目《雙星報喜》獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎，也曾憑藉《就在今夜》奪得金鐘獎電視綜藝節目主持人獎，可是於2月16日晚間癌逝，享壽67歲。

▲巴戈。（圖／記者張一中攝）

＊顧寶明：國寶級資深演員顧寶明是舞台劇的實力派演員，更曾奪下金鐘獎視帝、迷你劇集最佳男配角獎和金馬獎最佳男配角獎，活躍於大小螢幕多年，在3月19日因心肺衰竭驟逝，享壽72歲。

＊文夏：資深音樂人文夏（本名：王瑞河）終生致力於流行音樂及電影產業，創作千首以上熱門台語歌曲，有「寶島歌王」美稱，但於4月6日晚間於睡夢中離世，享耆壽94歲。

＊脫線：國寶級藝人脫線（陳炳楠）在事業上一路從台語片、歌廳秀、經營農場，到近年轉戰直播，受到許多粉絲喜愛。但這2年他多次進出醫院，5月9日晚間吃完飯後失去意識，在家中去世，享耆壽90歲。

▲脫線。（圖／翻攝自Facebook／台東脫線牧場-脫線爸）

＊黃文擇：「霹靂國際多媒體」副董事長黃文擇為黃海岱布袋戲家族的第三代成員，因聲線多變而有「八音才子」的稱號，但在6月12日傳出離世消息，享壽67歲，令許多布袋戲迷不勝唏噓。

＊朱俐靜：朱俐靜從《超級偶像》出道，有許多膾炙人口的歌曲，2020年發現罹患乳癌，雖然一直樂觀對抗病魔，可惜仍不幸在7月3日癌逝，享年40歲。

▲朱俐靜。（圖／翻攝朱俐靜IG）

＊艾成：艾成是馬來西亞華裔男藝人、歌手、演員，曾在三立電視與台視《超級偶像》第一季踢館者及第二季總冠軍，2020年和藝人王瞳結為連理，未料在8月17日上午在蘆洲站共構大樓墜樓身亡，享年40歲。

▲艾成。（圖／翻攝自艾成臉書）

＊余苑綺：李亞萍與余天的二女兒，余苑綺2014年發現罹患直腸癌第三期，長期以來化療約70次，可惜最後還是敗給病魔，於8月21日病逝，享年39歲。

▲余苑綺。（圖／翻攝自余苑綺臉書）

＊黃義交：前立委黃義交從1998年當選立委後，四度連任立委，過去曾捲入資深媒體人周玉蔻、名媛何麗玲的三角戀情，於10月17日不幸墜樓，享壽69歲。

＊柯賜海：「抗議天王」柯賜海經常在有突發重要新聞事件時，在訪問者後方舉抗議牌子，因而知名度大開，生前爭議事件不斷，但於11月21日被人發現陳屍在陽明山上的廂型車上，享壽66歲。

＊張念慈：浩鼎創辦人暨董事長兼執行長，12月29日上午10點左右於美國聖地牙哥家中因心臟病猝逝，享壽72歲。

▲柯賜海。（圖／記者黃彥傑攝）

國外

＊藤子不二雄A：知名漫畫家藤子不二雄A（本名：安孫子素雄），曾和藤本弘（筆名：藤子·F·不二雄）長期共用「藤子不二雄」這一筆名發表作品，著有《忍者哈特利》、《怪物王子》等作品。但他於4月7日在家中離世，享壽88歲。

＊倪匡：倪匡是兩岸知名作家，被譽為「香港四大才子」之一，與金庸、黃霑、蔡瀾齊名，知名作品包含《衛斯理系列》、《原振俠系列》等。但他在7月3日驚傳逝世，享壽87歲。

＊高橋和希：日本著名少年漫畫《遊戲王》作者高橋和希在7月6日上午10時半左右，被發現陳屍於沖繩縣名護市附近海域，享壽60歲。

＊安倍晉三：出生於日本政治世家的安倍晉三，在2006年成為日本戰後最年輕首相，但7月8日在奈良市發表演說時，遭人從背後開槍擊中左胸，經送醫搶救後仍宣告不治，享壽67歲。

▲安倍晉三。（圖／路透）

＊三宅一生：日本知名設計師三宅一生於1970年成立三宅設計事務所，並於1971年成立個人品牌ISSEY MIYAKE，聞名國際，可惜於8月5日因肝細胞癌症逝世，享壽84歲。

＊安海契：好萊塢女星安海契（Anne Heche）2022年8月駕車外出時無預警失控衝撞民宅，當場起火燃燒，導致她嚴重燒傷。在醫院昏迷一週後，親屬決定拔除她一切外部維生系統，宣布死亡，享年53歲。

＊戈巴契夫：蘇聯最後一任領導人、唯一一任總統戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），主導蘇聯與美國終結冷戰，但在8月31日因病逝世，享耆壽91歲。

＊伊莉莎白二世：英國女王伊莉莎白二世在位70年，是英國歷史上在位時間最長的君王，也是世界歷史上在位時間最長的女性君主，深受人民愛戴。但她近年來身體狀況大不如前，於9月8日病逝，享耆壽96歲。

▲伊莉莎白二世。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）

＊羅比寇特蘭：曾在《哈利波特》系列電影飾演「溫柔的巨人」海格，10月15日在家鄉蘇格蘭一所醫院中逝世，享壽72歲，離世時包括前妻，和兩個子女都陪在他身旁。

＊江澤民：大陸前領導人江澤民於1989年擔任中共總書記，2002年方才卸任，作為中共第三代領導集體的核心人物，前後擔任了13年中共總書記，可惜於11月30日因病醫治無效逝世，享耆壽96歲。

＊足球球王比利（Pele）：世界上唯一3度捧起世界盃足球賽冠軍金盃，12月29日因結腸癌惡化導致多重器官衰竭病逝，享壽82歲。

＊薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）：被封為「龐克時尚教母」，於12月29日，在倫敦的家中與家人們的陪伴下安詳逝世，享壽81歲。

＊芭芭拉．華特斯（Barbara Walters）：美國傳奇主播，12月31日辭世，享耆壽93歲。她是美國電視史上首名晚間新聞女主播，打破玻璃天花板，在曾由男性主導的業界成為主導力量，50年來獲得12座艾美獎。

＊本篤十六世（Pope Benedict XVI），羅馬天主教前教宗，12月31日在梵蒂岡的住處病逝，享耆壽95歲。

▲江澤民。（圖／翻攝自央視新聞聯播）

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