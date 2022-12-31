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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王必勝上任後2件事讓他訝異　「最想解散指揮中心的是我」

▲▼王必勝12/30視察馬祖醫療及防疫整備工作。圖為北竿白沙港務大樓。（圖／指揮中心提供）

▲王必勝30日視察馬祖醫療及防疫整備工作。（圖／指揮中心提供）

記者崔子柔／綜合報導

王必勝接任指揮中心指揮官一職已經超過5個月，他近日受訪時坦言，有2件事出乎他的意料，而他明白大家都想回到正常生活，但「最想解散指揮中心的是他」。

根據《聯合報》報導，王必勝指出，這段時間處理防疫事務，有2件事讓他出乎意料，一是民眾為了滿足防疫保單要求，堅持做PCR造成醫療量能壅塞，另是台灣幼兒染疫後腦炎、MIS-C的個案遠高其他國家。

王必勝表示，目前已請衛福部前部長林奏延團隊針對幼兒染疫後狀況進行研究，並發函提醒大陸。他提到，國人都期待回到沒有防疫規定的一天，但事實上，「最想解散指揮中心的是他」。

中國大陸邊境政策將鬆綁，不過當地疫情再爆高峰，指揮中心決議從明年1月1日起實施為期一個月的中國航班乘客進行唾液PCR採檢，對象包含中國直航航線入境與金馬小三通乘客，沒有包含轉機旅客。

王必勝在29日的記者會表示，從中國大陸轉機到台灣最大部分在於港澳，就目前指揮中心瞭解狀況，香港疫情比較透明，看起來在另一波高峰但也還算穩定，和疫情發展中的中國不一樣，變異株資訊也有持續公布，是否要有進一步有管制措施，指揮中心正在瞭解當中。

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