女童亂闖餐廳遭燙傷　黑道爸求100萬元賠償：不給讓你們無法開店

▲女童被高湯燙傷留下疤痕，父親要求100萬元賠償。（示意圖／Unsplash）



記者崔子柔／綜合報導

一名餐廳業者指出，先前有鄰居女童闖進店裡，不慎被高湯燙傷，他當時心疼女童決定負擔所有醫藥費和20萬和解金，結果女童爸要求要100萬元賠償，讓他無奈「如果不給他會讓我們無法開店」。

原PO在「匿名公社」發文表示，他在熬高湯時，沒注意到鄰居的小孩跑到店裡玩，2人不慎撞在一起都有燙傷，便立即送醫，他協調了2個月付了和解金20萬元和所有醫藥費，前後花費近50萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，沒想到女童爸卻要求100萬元賠償，並稱女生大腿留疤會讓她有心理陰影等，還威脅說不給錢會讓他們無法開店，當初調解委員也說，孩子跑進店裡對方家長也有責任，他們是心疼妹妹受傷才會答應原先的條件，「但他黑道背景還是讓我們全家都非常害怕」，現在被要求巨額賠償，感到相當無助。

文章曝光後，網友則留言建議，「不要私底下和解，應該上法院跟法官說，記得準備錄音器，店裡盡量裝有錄影錄音的監視器」、「監視器一定要裝，他已經涉及恐嚇，去警察局詢問看看，然後也找律師諮詢」、「支持上法院，雖說做生意和氣生財，但是這種狀況忍耐只會永無止境」、「調解委員會那裡他們如果有簽和解，就不能再提告要錢，再威脅一定要報警留證據提告求精神賠償」。