財富女神王宥忻降臨世新！攜羊駝麥可母校直播吸大批學生圍觀

▲ 世新電臺邀請到校友財富女神王宥忻，在世新大學「影音播客直播間」進行直播，並由傳管系主任蘇建州擔任主持。（圖／世新大學提供，下同）

文、圖／公共事務室

世新廣播電臺今（30）日邀請到校友財富女神王宥忻，在世新大學「影音播客直播間」進行直播，以自身經歷分享「掌握流量密碼關鍵三個月打造3000萬Titok流量」，許久未回母校的王宥忻難掩喜悅心情，向來熱愛動物的她，也帶著萌獸羊駝麥可一同上直播，麥可在直播現場可愛逗趣的模樣，吸引大批師生駐足圍觀。

王宥忻畢業於世新大學傳播管理學系，18歲那年遭逢家道中落、父親留下巨債讓她無家可歸，必須打五份工才能負擔學費，後來決定自己創業開設早餐店，大學時年收入便衝破百萬。畢業後王宥忻成立自己的公關公司，開始了房地產事業，憑藉自身努力，不到30歲成為億萬富翁，2020年時她砸下500萬製作專輯，近期也將推出全新單曲，希望能將幸福傳遞給大家。

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▲ 王宥忻帶著萌獸麥可一同上直播，麥可逗趣模樣成為吸睛亮點。

提到當初為何會讀世新傳管系，王宥忻說，「我覺得任何產業如果想要賺錢，學會銷售的能力是非常重要的，當時我覺得傳播跟管理這兩件事密不可分，加上我本身就很喜歡世新，以前在高中推甄的時候就是推世新，所以世新傳管系算是我的第一志願。」她也分享自己大學時的趣事，當時因頂下早餐店當老闆娘，必須從北投坐捷運來世新上課，因此經常遲到，所以她常會帶早餐請老師吃，希望老師打分數時「手下留情」，但上進的她卻也相當爭氣，不僅學業沒有落後，成績還名列前茅拿到舍我獎。

▲ 王宥忻與世新大學校長陳清河（左一）及傳管系主任蘇建州合影。

身為財富女神，王宥忻認為，現在是知識和流量變現的時代，先前她花3個月時間努力，一舉將羊駝麥可及自己TikTok累積人數破10萬，總瀏覽率突破3000萬，明年初也將開幕3000坪萌獸樂園，希望除了給自己家裡的萌獸寶貝一個更好的環境外，也對外開放分享給愛動物的大人跟小孩一個夢幻樂園。王宥忻以人生經驗勉勵學弟妹，「出社會後不要怕多做，要懂得看見自己的價值、分享自己熱愛的事，更要學會傳遞價值。」

▲ 王宥忻與萌獸麥可直播吸引大批師生駐足圍觀拍照。（圖／世新大學提供）