假好心幫找金主建廟騙走1.8億　貴婦判囚6年...還須全額吐還

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

自稱政商關係良好、擔任科技公司獨立董事的北市婦人江寶銀，2015年假裝好心替寺院尋找建廟資金，卻騙走4500萬元拿去投資房地產花光，之後更拐走上億元廟產，擅自過戶給自己的債主償還私人債務，被依背信等罪判刑6年定讞。寺院不甘損失慘重，怒告江婦求償，台北地院審理後判江婦須賠償1億8600萬元，可上訴。

本案源於北市佛陀山大金佛寺負責人李女，2015年間推動在苗栗縣大湖鄉建廟計畫，但銀行不看好佛寺的還款能力，評估後不同意貸款，佛寺所需數千萬元資金沒著落，江婦同年間參加大金佛寺法會，聽聞李女和信徒商討籌款事宜，主動表示願意幫忙，同年10月牽線李女和許姓金主的代理人碰面。

李女聽從金主要求，將佛寺位於北市民族西路、時價約8000萬元的50多年屋齡講堂，設定6000萬元最高限額抵押權給金主，並簽發空白本票擔保，但言明苗栗建廟計畫通過環評後，再敲定借款金額。

▲佛寺靠信徒捐錢獻地，卻遭假裝好心代尋金主的婦人騙走廟產。（示意圖／取自pixabay）

江婦在旁聽在耳裡，隔天透過不知情的中間人鄭女傳話，向金主謊稱李女要求立刻撥款，許姓金主信以為真，將4500萬元匯給鄭女，鄭女扣除江婦欠她約1400萬元後，把餘款匯入江婦帳戶。

李女不知已遭江婦設局，2016年間另請江婦用佛寺在北市崇仰七路的廟產貸款，籌措修繕民族西路講堂所需約6000萬元資金，李女自稱政商關係良好、能靠人脈向銀行借到更多錢，提議把廟產過戶給她，待銀行完成撥款再過戶歸還，李女受騙照辦。

許姓金主未收到借款利息，寄存證信函給李女催討，並聲請拍賣講堂，李女2017年收到法院通知大吃一驚，急忙挽救時，竟又發現崇仰七路的廟產，已被江婦擅自過戶給別人用來抵債。

李女主張佛寺是她父親創辦、經政府立案的宗教組織，佛寺使用的不動產都是父親留下的家產，外加信徒捐錢獻地供養僧侶與贊助建廟，卻遭江婦行騙而蒙受嚴重損失，她也遭誤會，怒告江婦涉嫌詐欺與背信。

江婦到案辯稱僅介紹金主與代書給李女借款，鄭女匯給她的錢是她向鄭女借款，不是騙來的，她也沒欠紐廷莊債務，是因自己債信不佳，所以把廟產再過戶給紐男去幫忙辦理銀行貸款，但當庭被質問關鍵問題時，江婦行使緘默權拒答。

▲法官認定江婦搞鬼騙錢，依背信等罪判刑6年定讞。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

法官審理認定江婦從中搞鬼，違背李女委託的初衷，一審依背信、詐欺等罪合併判刑7年，二審今年(2022年)4月酌減改判6年徒刑，沒收江婦犯罪所得3085萬餘元，並宣告鄭女從江婦向金主騙來的錢所扣走約1400萬元，屬於因他人違法行為而無償取得，應沒收。

李女另提附帶民事求償，除要求江婦賠償佛寺1億8600萬元損失，北院審理後判江婦須賠償佛寺1億8600萬元，可上訴。