大寮槍案槍手「黑仔」逃亡路線曝　陳屍地點離案發地僅1公里

▲大寮槍擊案司姓槍手陳屍地點相當偏僻。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區保福路一處鐵皮工廠昨（29日）下午發生槍擊案，造成1死1重傷，警方調查確認槍手是綽號「黑仔」的司姓男子（34歲），警方經過漏夜的追緝，今（30）日下午在大寮內坑公墓發現「黑仔」，但已經沒有呼吸心跳、明顯死亡，初步研判開槍自戕，而他陳屍的公墓離犯案的鐵皮工廠距離很近，大約只有1公里，走路15分鐘，專案小組研判他犯案後在昨晚就舉槍自戕，並沒有四處逃竄。

警方調查，開槍的「黑仔」與葉姓傷者、黃姓死者、另外一名男子共同參與製毒，過程中「黑仔」疑似嫌黃、葉兩人口氣不好，雙方發生口角，「黑仔」憤而拔槍對兩人射擊，開槍後「黑仔」徒步逃逸。

▲司姓槍手犯案後徒步逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

麥姓房東（35歲，有毒品前科）向警方供稱，遭到槍擊的葉姓、黃姓受害人，以及另外一名男子及槍手都有參與製毒，眾人大約在2個禮拜前到保福路這間鐵皮工廠開始進行製毒。

據指出，重傷的葉姓男子（50歲）有毒品、妨害自由前科，子彈從他的頭部穿出，幸好經過搶救保住一命，他向警方供稱，開槍的是綽號「黑仔」的司姓男子，當時「黑仔」嫌他和黃男口氣不好，雙方大吵，沒想到他竟從後方拔槍對他們射擊。

「黑仔」今天下午被人發現陳屍在大寮內坑墓園，疑似開槍自戕，目前警方趕抵現場進行勘驗採證當中，據第一時間到現場的員警透露，司男陳屍的公墓地點相當偏僻，幾乎沒有路，連在地的員警回程時都差一點迷路。

專案小組根據調閱監視器畫面研判，司男犯案後可能情緒大亂，徒步亂走，加上他是中部人，對當地地形、路況都不熟，才會越走越遠、越偏僻，而案發地點內坑附近有許多公墓和墓園，司男四處亂走後，可能自覺難逃，才會選擇走上絕路。

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