2歲女童發病3天亡　爆3症狀送急診「PCR陽性、敗血性休克」

▲指揮中心公布12/30確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增34例新冠死亡個案，其中最年輕為一名2歲女童，本身有多重慢性疾病，長期依賴呼吸器，沒有接種新冠疫苗。12月23日出現發燒、嘔吐、意識變差等症狀，隔天到急診檢查有敗血性休克、新冠PCR陽性，收治加護病房，但仍不幸於25日過世，發病到死亡僅3天。

今日COVID-19 新增27,220例本土病例，境外移入193例，另外死亡個案有34例。死亡個案分別為15例男性，19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月23日至12月27日，死亡日期介於7月1日至12月27日。

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▲▼指揮中心12/30公布本土病例分析及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥說明，今日新增死亡個案最年輕為2歲女童，未接種COVID-19疫苗，具神經系統疾病等多重慢性病史，長期依賴呼吸器，12/23起出現發燒、嘔吐、意識變差， 12/24至急診，檢查有敗血性休克及新冠PCR陽性，收住加護病房，治療後仍病況惡化，12/25過世，死因為新冠病毒感染合併敗血性休克。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累積289例，其中35例腦炎、30例肺炎、5例敗血症、11例哮吼、192例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有39人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、4例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。