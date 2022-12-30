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社會 社會焦點 保障人權

「賽德克張孝全」遭痛毆10分鐘…上廁所倒路旁亡！　惡徒遭起訴

▲▼ 。（圖／資料照）

▲林男輪廓深邃，外貌酷似藝人張孝全。（圖／資料照）

記者高堂堯、白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉廬山部落今年9月發生命案，賽德克族一名輪廓深邃、外貌酷似藝人張孝全的林姓男子，因與好友田男、劉男有嫌隙，慘遭痛毆、最終傷重不治。檢方調查，認為田、劉2人涉有重嫌，經南投地檢署偵結，田男罪證不足不起訴；劉男則涉犯傷害致死罪嫌，依法提起公訴。

起訴指出，劉男與死者林男是朋友關係，林男借住在劉男位於仁愛鄉鹿谷村住處，劉自認對林男照顧有加，但確曾聽聞林向他人私下對他有所抱怨，因此心生芥蒂。再加上今年9月間，林男因將好友田男的機車弄壞，劉因此建議他應該要將車修好，但林卻未聽從，雙方嫌隙因此加深，最終埋下殺機。

9月12日，劉男在住處的走廊徒手毆打林男頭、臉，再用竹棍揮打林男左耳1下；林男坐上田男駕駛的自小貨車副駕駛座後，劉男又毆打林男左臉約10下，過程逾10分鐘，造成林男嘔吐、嘴角流血。林男遭痛毆後，中午還被要求去幫2人買酒，林負傷撐著走進店門，還一度踉蹌摔倒，當時老闆將他扶起，還以為是他喝茫，勸他「不要再喝了」；隨後當天下午3時許，林男表示要去如廁，隨後即倒臥在工寮旁一處產業道路，劉、田2人發現後才緊急將人送醫。

▲仁愛鄉廬山部落林姓青年疑遭2名同事毆打成傷致死，生前負傷進入商店買酒時不支倒地。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲林男負傷到雜貨店買酒，一度踉蹌跌倒，當時老闆還以為他是喝多了。（圖／記者高堂堯翻攝）

林男經送醫搶救，隔日晚間因腦損傷、頭部外傷不治身亡，法醫解剖鑑定，發現林男有側顴骨瘀傷、左耳部擦瘀傷、上下嘴唇瘀傷及裂傷、枕部頭皮皮下組織出血、左側硬腦膜下腔出血、左側少量蜘蛛網膜下腔出血、腦部水腫、腦幹出血等多處傷害。

檢方調查，本案係因劉男不滿林男工作態度及毀損田男的機車後未修復，但劉、林平時關係良好，事發前無重大宿怨，且劉男雖曾以竹棍打人，但僅1下就停止，未再持其他凶器毆打或傷害林男，難認劉男是基於殺人或重傷害之心，故依傷害致死罪嫌將他起訴。

至於曾開車載運林男的田男，他否認犯行，且無證據證明田男曾傷害過林男，罪嫌不足將他不起訴處分。告訴人仍可聲請再議。

▼林男遭痛毆後，造成腦部多處傷害，最終傷重不治。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲仁愛鄉廬山部落林姓青年疑遭2名同事毆打成傷致死，生前負傷進入商店買酒時不支倒地。（圖／記者高堂堯翻攝）

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