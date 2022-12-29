印度製感冒糖漿　烏茲別克18童服用亡！非洲這國更慘「已死70童」

▲印度藥廠製造的感冒糖漿被烏茲別克當局指稱，與該國18名兒童的死因有關。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏茲別克衛生部警告，至少有18名兒童服用印度藥廠「Marion Biotech」所生產的感冒糖漿後死亡。聲明指出，這批糖漿含有乙二醇，大量攝食會導致中毒，這些糖漿都在沒有醫師處方的情況下被服用，劑量更超過兒童服用標準。此前，非洲國家甘比亞指控，至少70名兒童死於另一家印度藥廠製造的感冒糖漿。

據美媒CNN、CNBC報導，烏茲別克衛生部27日聲明稱，有21名罹患急性呼吸道疾病的兒童服用了一款名為「Doc-1 Max」的感冒糖漿後，其中18人死亡，這些孩童並未取得醫師處方籤，而是在家長和藥師建議下服用，且用量超過兒童標準劑量。報導稱，這款糖漿在製藥公司網站上的宣傳文字為治療感冒和流感症狀之藥物。

▲烏茲別克衛生部稱，感冒糖漿含有乙二醇而導致中毒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

聲明指出，其中一批糖漿含有被指為有毒物質的乙二醇，但目前尚不清楚是否所有兒童都攝入了可疑批次或攝取過多劑量，或是兩者兼具。乙二醇通常用於防凍劑和解凍劑，大量攝食可能導致重病或死亡。Marion Biotech藥廠、負責進口至烏茲別克的代理商「Quramax Medical」，以及印度衛生部都未回應路透社的提問。一名印度政府消息來源則透露，印度衛生部正在進行調查。

在烏茲別克之前，甘比亞也傳出類似事件。甘比亞警方初步調查發現，至少70名兒童在服用了印度德里藥廠「Maiden Pharma」製造的4種感冒止咳糖漿後死亡。據稱，有部分兒童服用了治療發燒的乙醯胺酚成分糖漿後開始出現腎衰竭。世衛組織調查人員發現這4種糖漿中的乙二醇、二甘醇含量過高，印度政府雖然下令Maiden Pharma藥廠暫停生產，但隨後也表示抽檢的其他批次品質達標。