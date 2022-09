這樣煮太危險...抖音瘋「這一物」煎雞肉　美FDA警告：器官恐受損

▲抖音發起用感冒藥水煎雞肉的挑戰。(圖/取自免費圖庫pakutaso)



文/黃明惠/今周刊

眾所皆知抖音(TikTok)上有五花八門的「惡搞挑戰」,最新的一種是用感冒糖漿煮雞肉,聽起來很普通,但卻會要人命。

有外國網友在抖音發起用流行感冒藥水「NyQuil」來煎雞肉的挑戰,還命名為「烹飪昏昏欲睡的雞肉」(NyQuil chicken)。從流傳影片中可以看到,拍攝者先將感冒糖漿倒進鍋子,接著開始煎雞肉。

這項挑戰讓美國食品暨藥物管理局(FDA)不得不跳出來澄清,他們提出警告,指這項挑戰非常危險,因為煎煮的過程導致藥水濃度增加,就算不食用,吸入藥水蒸氣可能會害肺部受損。

FDA聲明強調:「有些人可能在不知不覺中吸入了高危險劑量的咳嗽、感冒藥。」同時表示這種挑戰相當危險,嚴重會危及性命。

綜合外媒報導,此款感冒糖漿NyQuil成分有乙醯胺酚(Acetaminophen)、右美沙芬(Dextromethorphan)和琥珀酸多西拉敏(doxylamine succinate)等止痛和退燒藥成分。

若將藥物煮沸,不只成分濃度會增加,成分的特性也會增強,若不知不覺吸入含有藥物的蒸汽,就會藥物過量導致出現癲癇發作、嚴重頭暈、肝臟問題和呼吸問題等。

TikTok上經常出現危險的挑戰,令國外許多家長擔心孩子為好玩仿效而喪命。以下整理幾項案例分享:

插座挑戰(outlet challenge)

英國有名小孩要求AI 助理推薦「特別的挑戰」,結果要她把手機充電器插進牆上的插座,插進去一半,然後使用一枚硬幣去碰露在外面的插頭。

結果當硬幣碰到通電的插頭,隨即冒出火花。而這項挑戰後果,輕則插座被燒黑,嚴重會觸電身亡。

鹽加冰挑戰(salt-and-ice challenge)

顧名思義就是把鹽抹在皮膚上,然後把冰塊放在上面,此舉可能導致皮膚被凍傷和灼傷。

苯海拉明挑戰(benadryl challenge)

苯海拉明是一種抗過敏藥,過量服用可能導致服用者產生幻覺、心臟問題、痙攣、昏迷。

根據《自由時報》報導,從TikTok公司內部數據顯示,有3成的美國用戶為低齡兒童(14歲或14歲以下的兒童),而TikTok規定,允許使用軟體的最低年齡限制是13歲。

FDA issued warning of TikTok challenge that encourages people to cook chicken in NyQuil pic.twitter.com/ahTtA8ETsm