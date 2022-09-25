這樣煮太危險...抖音瘋「這一物」煎雞肉　美FDA警告：器官恐受損

▲抖音發起用感冒藥水煎雞肉的挑戰。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



文／黃明惠／今周刊

眾所皆知抖音（TikTok）上有五花八門的「惡搞挑戰」，最新的一種是用感冒糖漿煮雞肉，聽起來很普通，但卻會要人命。

有外國網友在抖音發起用流行感冒藥水「NyQuil」來煎雞肉的挑戰，還命名為「烹飪昏昏欲睡的雞肉」（NyQuil chicken）。從流傳影片中可以看到，拍攝者先將感冒糖漿倒進鍋子，接著開始煎雞肉。

這項挑戰讓美國食品暨藥物管理局（FDA）不得不跳出來澄清，他們提出警告，指這項挑戰非常危險，因為煎煮的過程導致藥水濃度增加，就算不食用，吸入藥水蒸氣可能會害肺部受損。

FDA聲明強調：「有些人可能在不知不覺中吸入了高危險劑量的咳嗽、感冒藥。」同時表示這種挑戰相當危險，嚴重會危及性命。

綜合外媒報導，此款感冒糖漿NyQuil成分有乙醯胺酚（Acetaminophen）、右美沙芬（Dextromethorphan）和琥珀酸多西拉敏（doxylamine succinate）等止痛和退燒藥成分。

若將藥物煮沸，不只成分濃度會增加，成分的特性也會增強，若不知不覺吸入含有藥物的蒸汽，就會藥物過量導致出現癲癇發作、嚴重頭暈、肝臟問題和呼吸問題等。

FDA warns against potentially deadly 'NyQuil Chicken Challenge' https://t.co/0TjycR9xkv pic.twitter.com/3biphRBqaX — New York Post (@nypost) September 20, 2022

抖音另類挑戰，成青少年間安全隱形殺手

TikTok上經常出現危險的挑戰，令國外許多家長擔心孩子為好玩仿效而喪命。以下整理幾項案例分享：

插座挑戰（outlet challenge）

英國有名小孩要求AI 助理推薦「特別的挑戰」，結果要她把手機充電器插進牆上的插座，插進去一半，然後使用一枚硬幣去碰露在外面的插頭。

結果當硬幣碰到通電的插頭，隨即冒出火花。而這項挑戰後果，輕則插座被燒黑，嚴重會觸電身亡。

鹽加冰挑戰（salt-and-ice challenge）

顧名思義就是把鹽抹在皮膚上，然後把冰塊放在上面，此舉可能導致皮膚被凍傷和灼傷。

苯海拉明挑戰（benadryl challenge）

苯海拉明是一種抗過敏藥，過量服用可能導致服用者產生幻覺、心臟問題、痙攣、昏迷。

根據《自由時報》報導，從TikTok公司內部數據顯示，有3成的美國用戶為低齡兒童（14歲或14歲以下的兒童），而TikTok規定，允許使用軟體的最低年齡限制是13歲。

FDA issued warning of TikTok challenge that encourages people to cook chicken in NyQuil pic.twitter.com/ahTtA8ETsm — DomisLive NEWS (@domislivenews) September 20, 2022

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